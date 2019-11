Primátor Győru Borkai po škandále s prostitútkami odstúpi z funkcie

Zsolt Borkai, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 6. novembra (TASR) - Primátor Győru Zsolt Borkai, ktorého v komunálnych voľbách 13. októbra znovuzvolili do funkcie a ktorý sa počas predvolebnej kampane zaplietol do škandálu s videom s prostitútkami, odstúpi z postu. Informovala o tom v stredu agentúra MTI.Borkai v otvorenom liste adresovanom občanom mesta vyhlásil, že odstúpi v piatok do 16.00 h. Podotkol, že doposiaľ aj napriek pokračujúcemu tlaku verejnosti neodstúpil preto, lebo chcel, aby mesto malo takého primátora, ktorého zvolili občania Győru a ktorý by bol schopný mesto riadiť.Dodal, že má rád toto mesto a nechce byť prekážkou v jeho ďalšom rozvoji, preto odstupuje z funkcie primátora.Borkai krátko po komunálnych voľbách 15. októbra vyhlásil, že vystupuje z vládnej strany Fidesz a že v nadchádzajúcom päťročnom volebnom období chce viesť mesto ako nezávislý.Svoj krok primátor zdôvodnil tým, že nechce spôsobiť Fideszu morálnu ujmu. Primátorského kresla sa však vtedy ešte nevzdal, pretože obyvatelia Győru v nedeľu 13. októbra rozhodli, že chcú, aby vo svojej práci pokračoval.V predvolebnej kampani prenikli na verejnosť fotografie a videozáznam orgií, na ktorých bol zaznamenaný Borkai s prostitútkami na luxusnej jachte v Chorvátsku.Bývalý gymnasta Borkai, ktorý získal zlato v cvičení na koni na OH 1988 v Soule a v rokoch 2010-17 bol predsedom Maďarského olympijského výboru, sa zaešte pred voľbami verejne ospravedlnil. Poznamenal však, že záznamy sú čiastočne zmanipulované. Avizoval, že podá žalobu a že sa kandidatúry nevzdá.