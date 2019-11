Rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva predpokladá spoluprácu rezortov

Na snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková počas 181. schôdze vlády SR v Bratislave 6. novembra 2019. Foto: TASR – Jaroslav Novák Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 6. novembra (TASR) - Koncepcia udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2020 – 2025 ráta s angažovaním a vedomou participáciou viacerých ministerstiev pri implementácii Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Vyplýva to z návrhu koncepcie, ktorý v stredu schválila vláda.upozornila v tejto súvislosti ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD), ktorá materiál na rokovanie vlády predložila.Poukázala pritom na to, že napríklad v prípade Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR sú to kompetencie v oblasti formálneho vzdelávania, vedy a výskumu, v prípade Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR zasa oblasť cestovného ruchu, ktorá súvisí aj cielenou podporou a prezentáciou kultúrno-historického potenciálu krajiny. Problematika hospodárenia vrátane tradičných spôsobov je agendou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ochrana prírody využívajúca procesy a postupy, ktoré majú základ v tradičnej kultúre, je zasa oblasťou, o ktorú sa stará Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. A podpora podnikania, súvisiaca i s činnosťou remeselníkov a ľudových umeleckých výrob, je v gescii Ministerstva hospodárstva (MH) SR.upozornila šéfka rezortu kultúry. SR je povinná správu predložiť Medzivládnemu výboru dohovoru do konca roka 2021.pripomenula šéfka rezortu kultúry. Výstupy hodnotenia poslúžia tiež ako východisko na vypracovanie Národného akčného plánu udržateľného rozvoja NKD a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2022 – 2025.