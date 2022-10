Primátor Polaček sa bude antikampani brániť súdnou cestou, firma mala za vlády Smeru obrat takmer 50 miliónov eur

Firme klesol obrat

24.10.2022 (Webnoviny.sk) - Primátor Košíc Jaroslav Polaček sa bude antikampani na sociálnych sieťach brániť súdnou cestou a podá trestné oznámenie na tvorcu facebookovej stránky Babrák, ktorá aj platenou reklamou šíri negatívne príspevky na adresu primátora Košíc. Predkladá v ňom dôkazy o prepojení majiteľa stránky na subjekty blízke bývalej vláde. Informoval o tom tím Jaroslav Polaček.Primátor deklaruje, že prišiel na to, kto za stránkou stojí. “Pri platenej reklame musí byť vždy uvedený nejaký osobný údaj, cez ktorý sa musí objednávateľ reklamy identifikovať. Zistili sme, že tento kontaktný údaj je uvedený pri spoločnosti Service Creativ s.r.o. Táto spoločnosť podľa obchodného registra sídlila do roku 2020 v Košiciach a potom sa presťahovala do Bratislavy,” uviedol Polaček.Firma Service Creativ s.r.o. má na svojej webovej stránke uvedené spolupráce na kampaniach pre úrad vlády či pre ministerstvá školstva, zdravotníctva, financií, spravodlivosti a ďalšie štátne inštitúcie. Podľa dát z finstatu však firme dramaticky klesol obrat po roku 2020, keď došlo k zmene vlády. Podľa Polačeka to nie je náhoda."Táto firma mala podľa Finstatu počas vlád Smeru-SD (od roku 2013-2020) obrat takmer 50 miliónov eur. Odkedy sa zmenila vláda, jej obrat je 833 eur. Povedal by som, že jej zmena vlády veľmi neprospela,” dodal Polaček.Polaček je presvedčený o tom, že za antikampaňou stoja subjekty blízke bývalej vláde. Svoje zistenia podáva orgánom činným v trestnom konaní a žiada aj o prešetrenie všetkých štátnych zákaziek, ktoré táto spoločnosť dostala od svojho vzniku.