Primátor Trnavy Bročka má vďaka poslancom maximálny možný plat, vlani zarobil takmer 85-tisíc eur

Údaje zverejnila trnavská radnica

Zverejňovanie platov funkcionárov

Zvýšenie platu o 60 percent

23.1.2024 (SITA.sk) - Primátor Trnavy Peter Bročka zarobil minulý rok vo funkcii, čo je mesačne 7 075 v hrubom. Jeho čistý príjem bol, mesačne mu tak prišlo na účet viac ako 4 500 eur.Viceprimátor Marcel Krajčo dostal vlani za svoju prácua viceprimátorka Eva Nemčovská v hrubom. Vyplýva to z údajov, ktoré pravidelne zverejňuje trnavská radnica. Bročka dostáva maximálny možný plat, poslanci mu na začiatku tretieho volebného obdobia vo funkcii základný platPoslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave dostali za minulý rok priemernev hrubom, čo jev čistom. Ide o odmeny za celý rok, plat za svoju poslaneckú prácu nedostávajú. 28 poslancov tak dostávalo na účet mesačne okolo 270 eur, poslanec Jaroslav Holeček sa odmien vzdal a nechal ich v rozpočte mesta.Zverejňovanie platov funkcionárov mesta Trnava presadzoval Peter Bročka ešte ako občiansky aktivista. V roku 2010 zverejnil platy funkcionárov a zamestnancov mesta za roky 2006 až 2010. Dostal sa k nim na základe žiadosti podľa infozákona.Podľa jeho vtedajšieho vysvetlenia išlo o prvý krok v snahe urobiť z Trnavy otvorenejšie a „čitateľnejšie“ mesto pre každého občana. Keď sa v roku 2014 stal primátorom, radnica začala časom zverejňovať platy štatutárov mesta a odmeny poslancov na svojom webe.Platy primátorov a starostov sú stanovené zákonom. Vychádzajú z priemernej mzdy v národnom hospodárstve a násobku podľa počtu obyvateľov.Trnava patrí do kategórie miest, ktoré majú od 50 001 do 100 000 obyvateľov, priemerná mzda sa v prípade primátorov týchto miest násobí koeficientom 3,54. Mestské zastupiteľstvo môže takto vyrátaný plat, čo sa v Trnave aj stalo.