Primátor Trnavy Bročka svojím platom prekročil hranicu 100 tisíc eur, podobne sú na tom aj iní primátori
Primátor Trnavy Peter Bročka zarobil minulý rok vo funkcii 101 882 eur v hrubom, čo je 66 899 eur v čistom. Každý mesiac mu tak prišlo na účet ...
Zdieľať
22.1.2026 (SITA.sk) - Primátor Trnavy Peter Bročka zarobil minulý rok vo funkcii 101 882 eur v hrubom, čo je 66 899 eur v čistom. Každý mesiac mu tak prišlo na účet 5575 eur. Bročka nie je výnimkou, podobne sú na tom aj primátori ďalších väčších miest, ktorým poslanci zvýšili základný plat o 60 percent.
Viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská a viceprimátor Marcel Krajčo zarobili v minulom roku približne 60 500 eur v hrubom, čo je približne 42 100 eur v čistom. Na účet tak dostali každý mesiac približne 3500 eur. Vyplýva to z údajov, ktoré pravidelne zverejňuje trnavská radnica. Primátor Bročka dostáva maximálny možný plat, poslanci mu na začiatku tretieho volebného obdobia vo funkcii základný plat zvýšili o 60 percent.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave dostali za minulý rok približne 5300 až 5400 eur v hrubom, čo je asi 3700 eur v čistom, mesačne teda dostávali približne 310 eur.
Ide o odmeny za celý rok, plat za svoju poslaneckú prácu nedostávajú. V ich príjmoch sú menšie rozdiely, niektorí dostali pár desiatok eur naviac za činnosť sobášiaceho. Poslanec Jaroslav Holeček sa odmien na začiatku volebného obdobia vzdal a aj v minulom roku ich nechával v rozpočte mesta.
Zverejňovanie platov funkcionárov mesta Trnava presadzoval Peter Bročka ešte ako občiansky aktivita. V roku 2010 zverejnil platy funkcionárov a zamestnancov mesta za roky 2006 až 2010. Vtedy si ich z mestského úradu vyžiadal podľa infozákona. Podľa jeho vtedajšieho vysvetlenia išlo o prvý krok v snahe urobiť z Trnavy otvorenejšie a „ľahšie čitateľnejšie“ mesto pre každého občana. Keď sa v roku 2014 stal primátorom, radnica začala časom zverejňovať platy štatutárov mesta a odmeny poslancov na svojom webe.
Platy primátorov a starostov sú stanovené zákonom. Vychádzajú z priemernej mzdy v národnom hospodárstve a násobku podľa počtu obyvateľov. Trnava patrí do kategórie miest, ktoré majú od 50 001 do 100 000 obyvateľov, priemerná mzda sa v prípade primátorov týchto miest násobí koeficientom 3,54. Mestské zastupiteľstvo môže takto vyrátaný plat zvýšiť až o 60 percent, čo sa v Trnave aj stalo.
Zdroj: SITA.sk - Primátor Trnavy Bročka svojím platom prekročil hranicu 100 tisíc eur, podobne sú na tom aj iní primátori © SITA Všetky práva vyhradené.
