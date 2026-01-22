Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

22. januára 2026

Fico odcestoval na mimoriadny samit Európskej rady, pred odchodom sa stretol s kubánskym ministrom – FOTO


titulka fico 676x451 22.1.2026 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico vo štvrtok odcestoval do Bruselu na mimoriadny samit Európskej rady. Ako informoval tlačový odbor Úradu vlády SR, v belgickej metropole budú lídri 27 európskych krajín diskutovať o transatlantických vzťahoch. Mimoriadny samit zvolal predseda Európskej rady António Costa a začne vo štvrtok o 19:00.


Predseda vlády SR Robert Fico sa vo štvrtok stretol aj s podpredsedom vlády a ministrom zahraničného obchodu a investícií Kubánskej republiky Oscarom Pérezom-Oliva Fragom. Ako informoval tlačový odbor Úradu vlády SR, predstavitelia vlád si vymenili informácie o aktuálnej medzinárodnej situácii, ako aj o vplyve posledných udalostí vo Venezuele na karibský región.

V bilaterálnych vzťahoch sa zamerali najmä na praktické otázky, ako je zlepšovanie zmluvnej základne, zjednodušovanie cestovania a možnosti pôsobenia slovenských firiem na Kube. „Slovenskú republiku a Kubánsku republiku nevyrušujú žiadne otvorené politické otázky, preto majú v duchu vzájomného rešpektu záujem rozvíjať priateľské a vzájomne výhodné ekonomické vzťahy,“ uviedol Úrad vlády SR.

Premiér Fico vyjadril presvedčenie, že nepredvídateľná vnútropolitická situácia na Slovensku ani zložité medzinárodné prostredie mu neznemožnia prípadnú návštevu Kuby v tomto roku. Prioritou Slovenska je podľa premiéra výraznejšie zapojenie domácich podnikateľov do príležitostí, ktoré na Kube vznikajú v dôsledku viacerých reformných opatrení. Súčasťou prípadnej návštevy by preto mala byť aj početná podnikateľská misia zo Slovenska.

Zdroj: SITA.sk - Fico odcestoval na mimoriadny samit Európskej rady, pred odchodom sa stretol s kubánskym ministrom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bilaterálne vzťahy Premiér Slovenskej republiky
