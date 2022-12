Primátor Vallo zhodnotil uplynulý rok. Stihli sme množstvo vecí, aj spustenie parkovacej politiky, povedal

Zmeny vo verejnom priestore

Rok 2022 poznačila vojna na Ukrajine

31.12.2022 (Webnoviny.sk) - Uplynulý rok priniesol do Bratislavy zmeny vo verejnom priestore, aj postupné zavádzanie parkovacej politiky. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol primátor hlavného mesta Matúš Vallo. „V roku 2022 sme stihli množstvo vecí. V januári sme spustili parkovaciu politiku a postupne sa do nej zapájali ďalšie zóny," poznamenal s tým, že podľa prieskumu sú obyvatelia prvých zón PAAS s regulovaným parkovaním spokojní.„V rámci PAAS máme aj isté nedostatky, ktoré si uvedomujeme a chceme ich zlepšiť, aby boli pravidlá čo najjednoduchšie a najprehľadnejšie," dodal.Množstvo zmien sa počas roka udialo aj vo verejnom priestore. „Otvorili sme nový multifunkčný park v Karlovej Vsi, obnovili sme verejný priestor na nábreží Dunaja na petržalskej strane, rekonštruujeme Michalskú vežu, ktorá sa pomaly blíži do finále," priblížil primátor s tým, že obnovou prešlo aj Hodžovo námestie či priestor pred Hlavnou stanicou, ktorý nanovo vydláždili a doplnili o mobiliár.„Sprístupnili sme po rokoch Kochovu záhradu v Starom Meste, zaviedli sme do všetkých mestských častí zber kuchynského odpadu, otvorili sme nové pracovisko mestskej polície v Pentagone vo Vrakuni a prvé mestské centrum opätovného využitia vecí – KOLO," doplnil Vallo.Primátor pripomenul, že rok 2022 poznačila nebývalým spôsobom vojna na Ukrajine.„Pre ľudí, ktorí k nám z Ukrajiny prichádzajú, sa nám v spolupráci s partnermi podarilo vytvoriť Asistenčné centrum pomoci na Bottovej ulici, kde je možné okrem rôznych potrebných administratívnych služieb využiť napríklad aj ponuku kurzov slovenského jazyka," priblížil Vallo.Na záver poďakoval svojim kolegom z magistrátu a z mestských organizácií, ako aj všetkým, ktorí ho podporili v jesenných komunálnych voľbách a umožnili mu tak pokračovať v začatých zmenách.