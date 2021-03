Primátor Žiaru zabezpečil pre občanov Ivermektín, chce ísť správnym smerom a preplatí im aj náklady

Rozhodnutie je na lekárovi

Lekárne ho nemajú

11.3.2021 (Webnoviny.sk) - Primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal zabezpečil pre občanov okresu dodávku dostatočného množstva lieku Ivermektín . Ako mesto informuje na svojej webovej stránke, tento liek sa používa na liečbu ochorenia COVID-19. Liek je Ministerstvom zdravotníctva SR povolený a na Slovensku ho je zatiaľ nedostatok.„Podarilo sa mi Ivermektín zabezpečiť v takom množstve, aby bol dostupný pre každého pacienta, ktorý ho bude potrebovať,“ uviedol primátor s tým, že ide o tisíc dávok. „Dnes je už tento liek distribuovaný u drvivej väčšiny praktických lekárov pre dospelých zo žiarskej polikliniky a u niektorých lekárov v Kremnici, ktorí sú s ním stotožnení a sú ochotní ho podávať svojim pacientom,“ doplnil Antal.Ivermektín sa bude podávať pacientovi, ktorý sa u svojho lekára preukáže pozitívnym testom na COVID-19. Obvodný lekár po zvážení ostatných skutočností, to znamená, či niečo nevylučuje predpis tohto lieku, ho môže pacientovi dať. „Liek dostane pacient priamo u svojho obvodného lekára. Na Slovensko je legálne dovezený a Ministerstvom zdravotníctva SR odsúhlasený pre terapeutické použitie na liečbu COVID-19,“ približuje ďalej primátor.„Dlhodobo som robil na tom, aby bol tento liek dostupný pre našich obyvateľov. Dokonca som na začiatku zvažoval, že by ho priviezla do Žiaru naša samospráva. To však nie je možné. Som jeden z tých, ktorý verí účinku tohto lieku a mám viceprimátora, ktorý je presvedčený o účinku Ivermektínu v spojení s protokolom na jeho užívanie tak, ako bol vypracovaný špičkovými lekármi v USA. Samozrejme, kto nechce tento liek užívať, tak nemusí. Je na zvážení lekára, komu ho predpíše, a na druhej strane na zvážení pacienta, či ho vôbec chce užívať,“ konštatuje Antal.Ivermektín nie je dostupný v lekárňach, ale iba u praktických lekárov, aj to iba pre COVID pozitívnych pacientov. A keďže dovoz, ktorý zabezpečilo mesto, nie je hradený poisťovňou, mesto ho pacientom bude preplácať.„Pacientom v našom okrese ho preplatí mesto Žiar nad Hronom a Kremnica ho bude preplácať svojim občanom,“ doplnil primátor k úhrade liečiva, ktorého cena sa pohybuje do sumy 2,50 eura. „Aj toto je jeden zo spôsobov, ako sa dá pomôcť tomu, aby sme išli iným smerom a aby čo najmenej ľudí skončilo v nemocnici,“ uzavrel Antal.