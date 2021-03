Kríza je podľa Kollára zažehnaná a koalícia ide ďalej. Sulík verí, že s Matovičom našli cestu ako spolu vychádzať

11.3.2021 -



Koaliční lídri našli dohodu pre ďalšie pokračovanie v spoločnej vládnej koalícii. Podrobnosti vrátane personálnych oznámia na spoločnej tlačovej konferencii po doladení všetkých detailov. Po štvrtkovom rokovaní republikovej rady to oznámil predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. Súčasťou dohody má byť memorandum dobrého vládnutia, ktorého dodržiavanie má byť základom pre ďalšie pokračovanie SaS v koalícii. Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár v rádiu Expres povedal, že vládna kríza sa skončila.



Sulík potvrdil, že lídri sa dohodli už v stredu (10. 3.). Dohoda je podľa neho "veľmi dobrá". "Nie je úplne definitívna, sú tam ešte nejaké detaily, ktoré chceme doriešiť dnes," povedal novinárom s tým, že SaS je spokojná s vývojom. Nechcel sa vyjadrovať k tomu, či minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) ustál svoju funkciu. Text memoranda má podľa Sulíkových slov pripravovať ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).



Sulík je presvedčený, že dohoda má ratio a prispeje k normalizácii vzťahov v koalícii. "Richard Sulík verí, že s Igorom Matovičom našli cestu, ako spolu vychádzať, komunikovať a dodržiavať dohody. Na útoky z minulosti už nebude reagovať, pretože by to nemalo žiadny prínos pre ďalšie spoločné vládnutie v časoch, keď občania potrebujú pokoj a pomoc od štátu," skonštatovala SaS na sociálnej sieti. Šéf strany novinárom povedal, že v stredu mal s premiérom Igorom Matovičom (OĽANO) takmer dvojhodinové stretnutie medzi štyrmi očami, kde si podľa neho veľa vecí vydiskutovali.



Kríza je podľa Kollára zažehnaná. Takisto avizoval spoločnú tlačovú konferenciu. Každý z koaličných partnerov podľa neho niečo získal a niečo stratil.



Vládna kríza prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie v koalícii je dlhodobo, prispievajú k nemu aj odkazy a komunikácia medzi premiérom a lídrom OĽANO Matovičom a Sulíkom.



Všetky strany sa zhodovali, že nechcú predčasné voľby. SaS a Za ľudí volali po rekonštrukcii vlády. Hovorilo sa o odchode ministra zdravotníctva Mareka Krajčího z funkcie aj o požiadavke na odstúpenie premiéra či iných zmenách. OĽANO sa za premiéra postavilo, obhajovalo aj Krajčího. Personálne požiadavky mali SaS a Za ľudí. Sme rodina podmienilo zotrvanie vo vládnej koalícii sociálnymi opatreniami.

