Primátora Budapešti vypočúvala polícia pre spoluorganizovanie Dúhového pochodu

1.8.2025 (SITA.sk) - Primátora Budapešti v piatok vypočúvali v súvislosti s Dúhovým pochodom, ktorý sa v meste konal napriek oficiálnemu zákazu, pričom prilákal rekordnú účasť. Gergely Karácsony mal pri vstupe do sídla maďarského vyšetrovacieho orgánu tričko s erbom hlavného mesta prekrytým farbami dúhy. Ak by primátora obvinili a odsúdili, mohol by stráviť až rok vo väzení za organizovanie zakázaného zhromaždenia.„Na Dúhovom pochode v Budapešti mnohí z nás signalizovali celému svetu, že v Budapešti nemožno zakázať ani slobodu, ani lásku,“ povedal Karácsony. „A ak to nemožno zakázať, nemožno to ani potrestať,“ vyhlásil primátor pred niekoľkými stovkami podporovateľov pred úradom vyšetrovania.Organizátori uviedli, že na pochode v Budapešti sa 28. júna zúčastnilo viac ako 200-tisíc ľudí, čo podľa nich bolo odpoveďou na dlhoročné potláčania práv LGBTQ komunity premiérom Viktorom Orbánom v mene „ochrany detí“. Po tom, ako nacionalistický premiér oznámil svoj zámer nedovoliť tohtoročný pochod, jeho vládnuca koalícia v parlamente schválila nové zákony, ktoré Dúhový pochod zakázali. Budapeštianska radnica sa však zapojila do spoluorganizácie podujatia s argumentom, že polícia nemôže zakázať mestské podujatie. Pred pochodom Orbán varoval organizátorov a účastníkov pred „právnymi dôsledkami“.