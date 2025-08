Turistické výšľapy, ktoré majú zmysel: Každý kilometer pomáha tatranským nosičom

Radegast vyzýva turistov: Vyrazte na chaty a podporte nosičov

1.8.2025 (SITA.sk) -Radegast Vysokohorká výzva prepája turistiku s podporou tých, ktorí v horách denne čelia výzvam – vysokohorských nosičov. Každý turista, ktorý sa do výzvy zapojí, pomôže udržiavať jedinečné nosičské remeslo. Stačí, keď sa zaregistruje na vyzva.radegast.sk a prepojí svoj účet s aplikáciou Strava. Cieľom je prejsť ktorúkoľvek z troch nosičských trás vedúcich z Hrebienka na Zamkovského, Zbojnícku alebo na Téryho chatu. Každý zapojený turista prispeje svojimi prejdenými kilometrami, ktoré Plzeňský Prazdroj Slovensko premení na finančný príspevok pre nosičov. Zapojení turisti získajú aj odmenu a šancu vyhrať jedinečný horský zážitok – pobyt na tatranskej chate spojený so symbolickou vynáškou pod vedením profesionálneho nosiča.Počas úvodného dňa výzvy Radegast predstavil na Hrebienku symbol celého projektu – veľkú pyramídu zloženú zo 150 pivných sudov. Táto inštalácia znázorňovala množstvo nákladu, ktoré dokáže jeden profesionálny nosič v priebehu roka vyniesť na horské chaty, a verejnosti priblížila náročnosť ich povolania. Značka Radegast ňou chcela upozorniť, že správne vychladené pivo na horskej chate nie je samozrejmosťou – je výsledkom každodennej fyzicky náročnej práce a vytrvalosti horských nosičov.Cieľom výzvy nie je len pripomenúť hodnotu tejto výnimočnej profesie. Značka chce vyzvať ľudí, aby sa sami vydali na túru, ktorá preverí ich výdrž a odhodlanie, a zároveň aktívne podporiť nosičov a samotné nosičské remeslo.Až do konca septembra sa každý kilometer vyšliapaný na chatu premení na finančnú pomoc pre nosičov. Čím viac kilometrov turisti prejdú a nazbierajú, tým väčšia bude celková suma, ktorá poputuje na podporu a zachovanie nosičského remesla. Výzva pokrýva tri tatranské chaty zásobované nosičmi (Zbojnícku chatu, Zamkovského chatu a Téryho chatu)."Vysokohorskí nosiči sú pre nás symbolom hodnôt, ktoré Radegast dlhodobo reprezentuje – odolnosti, vytrvalosti a odhodlania prekonať prekážky. Práve preto ich dlhodobo podporujeme a touto výzvou chceme priblížiť ich svet aj širšej verejnosti. Pozývame všetkých, ktorí milujú hory – aj tých, ktorí sa do nich zatiaľ len chystajú – aby sa zapojili, prešli si jednu z nosičských trás a svojím výkonom pomohli tým, ktorí tieto cesty denne zvládajú s desiatkami kilogramov na chrbte," hovorí"Práca nosiča je fyzicky náročná a nie každý si uvedomuje, čo všetko za tým je. Je to každodenná výzva – prekonať únavu, počasie, vlastné hranice," povedalVysokohorskí nosiči zásobujú niekoľko chát vo Vysokých Tatrách každý deň bez ohľadu na počasie. Na chrbte nesú bežne náklad viac ako 50 kilogramov, niekedy dokonca vyše 100. Ich cesta nie je o sláve, ale o výdrži, pokore a fyzickej aj psychickej odolnosti. Práve preto sú silným symbolom toho, čo značka Radegast spoločnosti Plzeňský Prazdroj dlhodobo komunikuje – schopnosť zvládnuť náročné výzvy bez skratky. Výzvu pre tých, ktorí sa neboja horkosti. Lebo život – rovnako ako výstup na horskú chatu – býva často horký.Viac informácií nájdete na vyzva.radegast.sk Informačný servis