Primátora Turčianskych Teplíc definitívne oslobodili spod obžaloby, Hus radosť netajil – VIDEO

Spravodlivosť si „našla cestičku“

Kúpele si daňovú povinnosť plnia

24.4.2025 (SITA.sk) - Primátora Turčianskych Teplíc Igora Husa súd definitívne oslobodil spod obžaloby z obzvlášť závažného zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v štádiu pokusu. Krajský súd v Trnave vo štvrtok zamietol odvolanie prokurátora proti rozsudku prvostupňového súdu, ktorý ešte vo februári minulého roku konštatoval, že skutok, ktorý bol obžalovanému kladený za vinu, nie je trestným činom.Podľa obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry v Martine spôsobil primátor Hus vyrubením dane za ubytovanie ešte za rok 2012 Slovenským liečebným kúpeľom Turčianske Teplice škodu vo výške 166 645 eur a súčasne zadovážil mestu Turčianske Teplice neoprávnený prospech v rovnakej výške.Okresný súd v Trnave v rozsudku z februára minulého roku konštatoval, že skutok, ktorý bol obžalovanému kladený za vinu, nie je trestným činom, preto primátora oslobodil. Krajský súd v Trnave vo štvrtok odvolanie prokurátora zamietol, rozsudok je tak právoplatný.Primátor Igor Hus po odchode zo súdnej siene netajil radosť z toho, že spravodlivosť si "našla cestičku", aj keď jej to trvalo sedem rokov. Vysvetlil, že daň sa platí všade v Európe aj vo svete, mesto ju podľa neho vyrubiť muselo."Nikdy som nemal úmysel spôsobiť niekomu škodu. Musel som konať, keby som nekonal, tak by som bol v opačnom garde stíhaný za zneužívanie právomoci, že som nebránil záujmy mesta. Ja som z toho nikdy nič nemal a nerobil som prieky ani kúpeľom," povedal dlhoročný primátor Turčianskych Teplíc, ktorý bol v minulom volebnom období aj poslancom Národnej rady SR za vtedajšie hnutie OĽaNO Hus ocenil, že hnutie ho dalo na kandidátku do parlamentných volieb aj napriek tomu, že malo informácie o jeho trestnom stíhaní. Kúpele si v súčasnosti podľa primátora daňovú povinnosť plnia a daň za ubytovanie platia. "Verím, že Turčianske Teplice sa budú naďalej rozvíjať aj v súčinnosti s kúpeľmi," dodal primátor Hus, ktorý je vo funkcii od roku 2010.Keďže Hus bol predtým dlhoročným funkcionárom polície v okrese Martin, vec bola Okresnému súdu v Martine odňatá a rozhodoval o nej Okresný súd v Trnave