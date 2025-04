Šimkovičovej ministerstvo odmieta tón komunikácie údajného vyhlásenia folkloristov, hovorí o očierňovaní

24.4.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR odmieta tón a formu komunikácie údajného vyhlásenia folkloristov . Pre agentúru SITA to v reakcii na vyhlásenie folkloristov, ktoré zaslala platforma Otvorená kultúra , uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská. Vo vyhlásení kritizovali pôsobenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS), ale aj meškanie dotácií z Fondu na podporu umenia . Zdôraznili tiež, že nepotrebujú, aby mal folklorizmus zvýhodnený režim oproti iným. Uviedli, že to, čo potrebujú, je odbornosť, demokratické a predvídateľné prostredie, nie zneužívanie na politické ciele.Bačinská zdôraznila, že MK SR s rešpektom vníma hodnotu a význam tradičnej ľudovej kultúry pre slovenskú identitu aj kultúrne dedičstvo, a jej rozvoj a podpora patria medzi ich priority.„Nemôžeme prehliadnuť, že list a jeho formulácia silno korešpondujú s rétorikou združenia Otvorená kultúra, iniciatívy, ktorú dlhodobo reprezentuje úzka skupina umelcov, z ktorých sa stali politickí aktivisti. Je zrejmé, že tejto skupine nevyhovuje, že súčasné vedenie rezortu kultúry nastavilo rovnaké pravidlá pre všetkých a odmieta automatizmus prideľovania verejných prostriedkov bez dôslednej kontroly. Vnímame to ako ďalší pokus vyvíjať nátlak a očierňovať ministerstvo kultúry, pričom ide o hlas konkrétnej skupiny, nie celej kultúrnej obce,“ uviedla na margo vyhlásenia folkloristov. Bačinská tiež podotkla, že daný spôsob vyjadrovania neprispieva k riešeniu situácie ani odbornému dialógu.„Je prirodzené, ak v kultúrnej obci existujú rôzne názory, no nie je správne nahrádzať vecnú debatu jednostrannými vyhláseniami a nátlakom,“ pokračovala s tým, že rezort kultúry odmieta tvrdenia o ničení systému a „zničení folklóru“. Zavedené zmeny majú podľa jej slov jediný cieľ, ktorým je stransparentnenie systému podpory umenia a prinesenie rovnosti doň.