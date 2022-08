Primátorka Lučenca Pivková bude znovu kandidovať, chce pokračovať vo svojej práci (video)

Najväčšie úspechy pre región

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pripravených je mnoho projektov





Predseda Národnej rady SR sobotu 29. októbra.



Predseda Národnej rady SR Boris Kollár vyhlásil 8. júna voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov a určil deň konania volieb na

18.8.2022 (Webnoviny.sk) - V októbrových komunálnych voľbách sa chce opätovne uchádzať o dôveru obyvateľov súčasná primátorka mesta Alexandra Pivková , ktorá je aj poslankyňou Národnej rady SR za stranu Za ľudí Svoje rozhodnutie zverejnila na sociálnej sieti s tým, že chce vo svojej práci pokračovať. Pivková je primátorkou mesta od roku 2011.„Aj napriek neľahkému obdobiu sa nám vďaka spoločnému úsiliu podarilo v meste dotiahnuť do úspešného konca mnoho projektov,“ hodnotí primátorka náročné obdobie spôsobené celosvetovou pandémiou, vojnou u našich východných susedov a momentálne zúriacou energetickou krízou.Podľa Pivkovej je najväčším úspechom pre región dostavba rýchlostnej cesty R2, ale aj zrekonštruované dominanty mesta a desiatky ciest v rámci mestskej dopravnej infraštruktúry.„Máme pripravených množstvo projektov, ktoré posunú Lučenec znovu bližšie k moderným mestám. Naďalej chceme okrem iných rekonštruovať mestskú dopravnú infraštruktúru, dobudovať roky chýbajúce zázemie pre relax, zveľaďovať mestské podniky, pokračovať vo výstavbe bytov pre mladé rodiny, rozšíriť existujúce sociálne služby a vybudovať nové bývanie pre seniorov,“ popisuje primátorka ďalšie výzvy a projekty, ktoré by chcela so svojím tímom realizovať v ďalšom období.