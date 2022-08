Čambal ako kandidát Smeru a SNS zabojuje o kreslo trnavského župana, Fico ocenil jeho skúsenosti (video)

Rokovanie s ďalšími stranami

Fico ocenil Čambala

18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Kandidátom strán Smer – sociálna demokracia Slovenská národná strana (SNS) na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja bude podpredseda SNS a primátor Holíča Zdenko Čambal. Pri ohlasovaní kandidatúry povedal, že so svojimi skúsenosťami vie, čo regiónu chýba a čo mu má dať.V spojených komunálnych a krajských voľbách sa bude opäť uchádzať aj o post primátora Holíča. Ak by sa mal rozhodovať medzi oboma funkciami, dal by prednosť riadeniu Trnavského samosprávneho kraja.„Keby bola taká priaznivá konštelácia, rozhodol by som sa pre vyšší level, pretože odtiaľ som schopný riešiť, čo je na Záhorí zanedbané, napríklad obchvat Senice, obchvat Holíča alebo „rodinné striebro“, akým je Holíčsky zámok. Z pozície župana som schopný tok peňazí ovplyvniť viac ako z pozície primátora,“ povedal Čambal pri ohlasovaní svojej kandidatúry.Funkcie primátora a župana sú podľa zákona o obecnom zriadení nezlučiteľné. Čambal potvrdil, že o jeho podpore rokuje aj s niektorými ďalšími stranami, zatiaľ ich nechcel menovať.Predseda Smeru Robert Fico povedal, že aj z pozície predsedu vlády poznal Čambala ako primátora plného energie. Ocenil aj jeho skúsenosti z miestnej a regionálnej politiky, keďže Čambal je dlhoročným primátorom aj krajským poslancom.„Trnavský samosprávny kraj musí mať nového predsedu a my sme sa rozhodli vsadiť na energickosť a veľkú skúsenosť,“ povedal o podpore Zdenka Čambala. Predseda SNS Andrej Danko dodal, že Čambal je schopný zreformovať, opraviť a ďalej posunúť kraj, čo sa terajšiemu vedeniu kraja podľa neho nepodarilo.Kandidatúru na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja zatiaľ oznámili starosta obce Ratkovce v okrese Hlohovec Martin Červenka, terajší župan Jozef Viskupič a poslanec Národnej rady SR Martin Beluský