Utorok 17.2.2026
17. februára 2026
Primátorom Košíc by sa s veľkým náskokom stal Lörinc, kandidát progresívcov je v prieskume na treťom mieste
Ak by sa komunálne voľby konali v prvej polovici februára, primátorom Košíc by sa stal Ladislav Lörinc. Starostu mestskej časti KVP, ...
17.2.2026 (SITA.sk) - Ak by sa komunálne voľby konali v prvej polovici februára, primátorom Košíc by sa stal Ladislav Lörinc. Starostu mestskej časti KVP, krajského a mestského poslanca, by volilo 35,8 percenta voličov. Vyplýva to z unikátneho prieskumu, ktorý technicky zabezpečila spoločnosť ANTIK Telecom.
Prieskum realizovali v dňoch 11. až 13. februára priamo v košických domácnostiach, a to prostredníctvom ich jedinečného anketového systému využívajúceho televízne set-top boxy. Zákazníci digitálnej TV od ANTIKU si pomocou diaľkového ovládača mohli vybrať konkrétneho kandidáta alebo jednu z dvoch ďalších možností, pričom hlasovať mohli len raz.
"Ak by sa voľby primátora Košíc konali v týchto dňoch, ktorému z doteraz známych alebo možných kandidátov by ste dali svoj hlas?" pýtali sa respondentov v prieskume. Možnosť odpovedať mali desaťtisíce Košičanov, do prieskumu sa napokon zapojilo a zvolilo jednu z ponúkaných možností 6 915 respondentov. Lörinc ohlásil kandidatúru vlani 17. novembra, je kandidátom Košickej strany, ktorej aj predsedá.
Súčasný primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) by podľa prieskumu získal hlasy 12,7 percenta voličov. Polaček je v závere svojho druhého funkčného obdobia. Kandidatúru dosiaľ oficiálne neoznámil, v druhej polovici decembra 2025 ale opätovne začal zbierať podpisy pod vznik novej regionálnej strany. Vyplýva to z oznámenia prípravného výboru politickej strany "Košické hnutie 2030", ktoré je zverejnené na stránke Ministerstva vnútra (MV) SR. Podpisy zbieral už v lete minulého roka.
Za Polačekom sa v prieskume umiestnil oficiálne ohlásený kandidát hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák. Volilo by ho 10,6 percenta opýtaných. Kandidatúru na primátora ohlásil ako prvý začiatkom novembra 2025.
Viac ako štvrtina respondentov, konkrétne 26,7 percenta, si v prieskum vybralo možnosť "Iný kandidát". Ďalších 14,2 percenta hlasujúcich v prieskume deklaroval, že by voliť vôbec nešli.
"Cieľom prieskumu bolo získať rýchly a autentický pohľad na aktuálne politické nálady obyvateľov mesta. ANTIK dokáže mapovať verejnú mienku priamo z obývačiek Košičanov a demonštrovať tak možnosti moderných technológií pri zbere dát v reálnom čase," uviedol riaditeľ Business and Development spoločnosti ANTIK Telecom Peter Blaas.
Spoločnosť ANTIK vykonala pomocou interaktívnej televízie prieskumy v Košiciach aj pred komunálnymi voľbami v rokoch 2018 a 2022, pričom v oboch prípadoch správne odhadli budúceho primátora.
