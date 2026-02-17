|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 17.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miloslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. februára 2026
Brhel a jeho syn sú vinní v kauze Mýtnik, oligarcha dostal finančný trest 1,5 milióna eur
Brhel a jeho syn sú vinní v kauze Mýtnik. Informovala o tom Nadácia ...
Zdieľať
17.2.2026 (SITA.sk) - Brhel a jeho syn sú vinní v kauze Mýtnik. Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu, ktorá na kauzu upozorňovala ešte v roku 2017. "Jozef Brhel, oligarcha blízky Smeru, podľa súdu rozkradol takmer šesť miliónov z našich spoločných peňazí na utajených IT zákazkách na finančnej správe," upozornila nadácia. Špecializovaný trestný súd odsúdil aj jeho syna. Podľa súdu totiž špinavé peniaze prepral.
"Naše spoločné peniaze sa rozkradli, keď štát od firmy Allexis nakúpil predražený systém e-Kasy. Bolo to v čase, keď ministerstvo financií riadil Peter Kažimír. Jeho štátny tajomník Radko Kuruc podľa súdu celý projekt e-Kasy za úplatok presadil na ministerstve. Rozsudok je zatiaľ nepravoplatný a odsúdení sa môžu odvolať," doplnila nadácia a podotkla, že Kuruc dostal od súčasnej vlády "teplé miestečko" v štátnej banke. "Minulý rok tam zinkasoval odmenu 35-tisíc eur," dodala nadácia.
O tom, že Brhel a jeho syn sú vinní v kauze Mýtnik ako prvý informoval denník SME. Spresnil, že o ich vine rozhodol Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Do väzenia však nepôjdu, pretože dostali podmienečné tresty. Brhel dostal štvorročnú podmienku a peňažný trest 1,5 milióna eur.
Jeho syn dostal rovnako štvorročnú podmienku a finančný trest vo výške 1,2 milióna eur. Podľa Zastavme korupciu ide o nízky trest, ktorý je výsledkom novely Trestného zákona, ktorou sa tresty výrazne znížili. "Na zákazkách zarobili šesť miliónov eur, vyviazli len s podmienkami a pokutami. Brhelovci majú zaplatiť pokuty 1,5 a 1,2 milióna eur. Radko Kuruc, ktorý podľa súdu prijal úplatok 120-tisíc eur, dostal peňažný trest 60-tisíc eur," uzavrela nadácia.
Na rozsudok na sociálnej sieti zareagoval predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka, s tým, že premiér už nemôže povedať, že jeho vlády nemajú korupčné kauzy. Podľa lídra PS sa to Robertovi Ficovi (Smer-SD) sype pod rukami.
"Dnes bol totiž usvedčený smerácky štátny tajomník Radko Kuruc a oligarcha Jozef Brhel, ktorý rozprávkovo zbohatol práve za vlád Smeru. Samozrejme, oni budú ďalej mlžiť, klamať a vyrábať dymové clony. My sa ale postaráme o to, aby sa každý jeden ich volič dozvedel, kde končia jeho dane. Nie v nemocniciach, nie v oprávnených mostoch a cestách, ale vo vačkoch ich kumpánov," vyhlásil Šimečka.
Zdroj: SITA.sk - Brhel a jeho syn sú vinní v kauze Mýtnik, oligarcha dostal finančný trest 1,5 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
"Naše spoločné peniaze sa rozkradli, keď štát od firmy Allexis nakúpil predražený systém e-Kasy. Bolo to v čase, keď ministerstvo financií riadil Peter Kažimír. Jeho štátny tajomník Radko Kuruc podľa súdu celý projekt e-Kasy za úplatok presadil na ministerstve. Rozsudok je zatiaľ nepravoplatný a odsúdení sa môžu odvolať," doplnila nadácia a podotkla, že Kuruc dostal od súčasnej vlády "teplé miestečko" v štátnej banke. "Minulý rok tam zinkasoval odmenu 35-tisíc eur," dodala nadácia.
Do väzenia však nepôjdu
O tom, že Brhel a jeho syn sú vinní v kauze Mýtnik ako prvý informoval denník SME. Spresnil, že o ich vine rozhodol Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Do väzenia však nepôjdu, pretože dostali podmienečné tresty. Brhel dostal štvorročnú podmienku a peňažný trest 1,5 milióna eur.
Jeho syn dostal rovnako štvorročnú podmienku a finančný trest vo výške 1,2 milióna eur. Podľa Zastavme korupciu ide o nízky trest, ktorý je výsledkom novely Trestného zákona, ktorou sa tresty výrazne znížili. "Na zákazkách zarobili šesť miliónov eur, vyviazli len s podmienkami a pokutami. Brhelovci majú zaplatiť pokuty 1,5 a 1,2 milióna eur. Radko Kuruc, ktorý podľa súdu prijal úplatok 120-tisíc eur, dostal peňažný trest 60-tisíc eur," uzavrela nadácia.
Ficovi sa to sype pod rukami
Na rozsudok na sociálnej sieti zareagoval predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka, s tým, že premiér už nemôže povedať, že jeho vlády nemajú korupčné kauzy. Podľa lídra PS sa to Robertovi Ficovi (Smer-SD) sype pod rukami.
"Dnes bol totiž usvedčený smerácky štátny tajomník Radko Kuruc a oligarcha Jozef Brhel, ktorý rozprávkovo zbohatol práve za vlád Smeru. Samozrejme, oni budú ďalej mlžiť, klamať a vyrábať dymové clony. My sa ale postaráme o to, aby sa každý jeden ich volič dozvedel, kde končia jeho dane. Nie v nemocniciach, nie v oprávnených mostoch a cestách, ale vo vačkoch ich kumpánov," vyhlásil Šimečka.
Zdroj: SITA.sk - Brhel a jeho syn sú vinní v kauze Mýtnik, oligarcha dostal finančný trest 1,5 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Primátorom Košíc by sa s veľkým náskokom stal Lörinc, kandidát progresívcov je v prieskume na treťom mieste
Primátorom Košíc by sa s veľkým náskokom stal Lörinc, kandidát progresívcov je v prieskume na treťom mieste
<< predchádzajúci článok
Správne vybavenie na skialp ako základ pre pohodlný zážitok
Správne vybavenie na skialp ako základ pre pohodlný zážitok