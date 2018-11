Primátorské kreslo v Kežmarku obhájil J. Ferenčák

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kežmarok 13. novembra (TASR) - Do kresla primátora Kežmarku na najbližšie štyri roky opäť zasadne Ján Ferenčák, ktorý si získal podporu viac ako 82 percent voličov. „Je to veľká dôvera ľudí, prijímam ju s pokorou," uviedol Ferenčák, ktorý kandidoval s podporou koalície strán Smer-SD, SNS a Most-Híd.Svoje volebné právo využilo v Kežmarku 37,68 percenta, čo je približne o sedem percent menej ako pred štyrmi rokmi. Pätnásťčlenný poslanecký zbor je podľa primátora zastúpený všetkými stranami, ktoré sa uchádzali o mandát. „Budeme musieť veľa vzájomne komunikovať, aby bolo zastupiteľstvo konštruktívne a stalo sa hnacím motorom rozvoja. S poslancami chcem rozprávať o ich predstavách a plánoch a chcem, aby sme spoločne hľadali prieniky, pre mesto čo najlepšie," konštatoval Ferenčák.Kežmarská radnica podľa neho pokračuje v načatých projektoch a plánuje aj ďalšie. Medzi najväčšie vízie z pohľadu primátora patrí príchod nového investora. „Najdôležitejšie pre mesto bude, aby spoločnosť Mubea, ktorá sa tu zaviazala prísť, aj prišla. Ak sa to podarí, v priebehu najbližších rokov naše mesto výrazne posilní v zamestnanosti," zdôraznil a dodal, že spoločnosť sa stane dôležitou nielen pre mesto Kežmarok, ale aj pre celý región. Ferenčák chce pokračovať aj v dobudovaní Arény Kežmarok, v infraštruktúrnych projektoch a v rozvoji. „V krátkom čase musíme vyriešiť rozvojové územie pre mesto Kežmarok, aby sme mohli poskytnúť priestor pre výstavbu rodinných domov alebo na ďalšie budovanie bytoviek a zázemia pre občanov," ozrejmil. Zhrnul, že kežmarskú radnicu a nové zastupiteľstvo čaká dynamické obdobie.Do mestského parlamentu sa dostali traja kandidáti zo Smer-SD – Ondrej Jankura, Jana Gantnerová a Karol Gurka a dvaja z KDH Miroslav Perignáth a Eleonóra Levická. Troch zástupcov bude mať aj koalícia strán SaS, OĽANO, Šanca, Sme rodina – Boris Kolár a NOVA, sú nimi Eleonóra Baráthová, Matúš Polák a Jana Majorová Garstková. Medzi úspešnými nezávislými kandidátmi sú Jozef Matia, Jozef Juhász, Vojtech Wagner, Jaroslav Meitner, Marta Sabolová, Andrej Zreľak a Ľuboslav Kovalský.