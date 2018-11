V popradskom MsZ sú nové mená i miestny rekordér M. Baran

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 13. novembra (TASR) – V popradskom mestskom zastupiteľstve (MsZ) budú počas nadchádzajúcich štyroch rokov prevládať nezávislí poslanci, z 19-členného pléna ich bude 14 bez politickej podpory. Hovorca mesta Poprad Marián Galajda TASR potvrdil, že ustanovujúce MsZ bude v Poprade 30. novembra o 10. hodine.Neúspešný kandidát na primátora Ondrej Kavka sa do mestského parlamentu dostal spolu s Mariánom Sarakom, Alenou Madzinovou a Jánom Košťálikom, podporuje ich koalícia strán SaS, OĽaNO a Spolu – OD.uviedol Kavka a dodal, že už začali komunikovať s ďalšími poslancami o tvorbe poslaneckého klubu.Staronová poslankyňa Helena Mezenská išla do volieb s podporou strany DOMA DOBRE. Po štvorročnej pauze sa do MsZ dostal aj Milan Barilla (nezávislý). Dôveru voličov si opäť získali nezávislí Anna Schlosserová, riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková a Štefan Pčola. Posledný menovaný pred voľbami podporoval novozvoleného primátora Antona Danka.Milan Baran je najdlhšie slúžiacim popradským poslancom, prvýkrát ho do funkcie zvolili v roku 1994 a dôveru voličov si teraz získal po siedmy raz.priblížil pre TASR Baran a dodal, že o tvorbe poslaneckého klubu zatiaľ s nikým nerokoval.Do zastupiteľstva sa okrem Kavku dostali aj ďalší neúspešní uchádzači o primátorské kreslo - Igor Wzoš, Jozef Košický a Peter Dujava. Všetci traja kandidovali ako nezávislí. Wzoš v končiacom sa volebnom období zastával post viceprimátora, z ktorého ho primátor Jozef Švagerko krátko pred voľbami odvolal. V kampani viackrát zdôraznil, že nechce, aby sa do Popradu vrátila stagnácia." konštatoval Wzoš, ktorý si vie predstaviť spoluprácu prakticky s kýmkoľvek, a v súčasnosti už rokuje o tvorbe poslaneckého klubu.dodal.Novým menom v poslaneckom pléne najväčšieho mesta pod Tatrami je František Majerský, ktorý tvrdí, že voľbami to iba začína. "zdôraznil Majerský, pre ktorého sú priority podpora mladých rodín, rozvojové projekty mestských častí s možnosťou participácie na rozpočte, podpora komunít, školstvo a sociálna oblasť.uzavrel.Do MsZ sa dostali aj ďalší kandidáti bez politickej podpory - Jozef Dubašák, Juraj Bondra a Tatiana Husárová.