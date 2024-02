Prímerie na Blízkom východe je blízko, podľa Bidena bude Izrael ochotný pozastaviť vojenské operácie počas ramadánu

Sviatok ramadán

Rámcová dohoda

27.2.2024 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden dúfa, že Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas dosiahnu dohodu o prímerí do začiatku budúceho týždňa. Takáto dohoda by umožnila prepustenie zostávajúcich rukojemníkov a zastavenie bojov v Pásme Gazy.Šéf Bieleho domu pre pondelkové vysielanie televíznej relácie Late Night With Seth Meyers povedal, že jeho bezpečnostní poradcovia hovoria, že dosiahnutie dohody je blízko. „Sú blízko. Nie sú však zatiaľ hotoví. Dúfam, že do budúceho pondelka budeme mať prímerie,“ vyjadril sa.Biden sa tiež vyjadril, že Izrael by bol ochotný pozastaviť svoje operácie voči Hamasu počas nadchádzajúceho moslimského pôstneho sviatku ramadán, ak by dosiahli dohodu o prepustení rukojemníkov, ktorých zadržiavajú militanti.„Blíži sa ramadán a Izraelčania sa dohodli, že sa nebudú zapájať do aktivít aj počas ramadánu, aby nám dali čas dostať všetkých rukojemníkov preč,“ povedal.Vyjednávači z USA, Egypta a Kataru pracujú na rámcovej dohode, na základe ktorej by Hamas prepustil niektorých rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov a šesťtýždňový pokoj zbraní.Počas dočasnej prestávky by pokračovali rokovania o prepustení zostávajúcich rukojemníkov. Ak by dohodu dosiahli v najbližších dňoch, dané časové rozmedzie bude zahŕňať aj ramadán, ktorý sa začína okolo 10. marca.