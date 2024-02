Vyberáte si MBA? Kľúčovým faktorom je zahraničná spolupráca

Certifikát vs. Medzinárodný diplom

Cena vs. Kvalita

Online vs. Face-to-face

Iba štúdium alebo dokonca nové príležitosti?

27.2.2024 (SITA.sk) - Na Slovensku MBA spadá pod celoživotné vzdelávanie a jeho forma a kvalita nie sú nijako regulované. Preto vám predstavujeme niekoľko atribútov, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere MBA.Väčšina inštitúcií vám na konci štúdia vydá certifikát, ktorý zabezpečí platnosť titulu MBA iba na území SR. Vyberte si preto také štúdium, kde získate diplom z programu akreditovaného v zahraničí. Iba to vám zabezpečí jeho globálnu platnosť.V Brne poskytuje akreditované štúdium za účasti zahraničného partnera US-MBA štúdium na VUT , organizované. Okrem toho 50 % programu vyučujú americkí lektori.Hlavným faktorom pri rozhodovaní by mala byť kvalita programu - rozsiahle študijné zariadenia, (zahraniční) lektori so skúsenosťami v praxi, interaktívne vyučovacie metódy, pozitívne odkazy absolventov.Otázkou je, či preferujete pohodlie domácnosti a vyberiete si online MBA, alebo či dáte prednosť osobnej komunikáciu a možnosti priamo zdieľať skúseností. Zistíte, čo a ako (nie)funguje v iných spoločnostiach, a to môže byť pre vás dobrou inšpiráciou. Nové známosti napríklad nevyužijete len na posedenie pri pive, ale aj na obchodnú spoluprácu."V US-MBA programe si zakladáme na prezenčnej víkendovej výuke. Osobné zdieľanie skúseností je pre študentov niečo neoceniteľného. Veľký ohlas máme na strategickú simulačnú hru, ktorú študenti hrajú počas výuky." uvádza Klára Jarchovská, organizátorka programu.Ak hľadáte viac ako len štúdium, sledujte, aké ďalšie služby ponúkajú programy. Výjazd na univerzitu zahraničného partnera, dokončenie štúdia v slávnostnom štýle, posedenie v reštaurácii, poskytovanie ubytovania, stravovanie, self-learning a ďalšie.Informačný servis