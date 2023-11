Prímerie nenastane, kým Hamas neprepustí všetkých rukojemníkov, vyhlásil Netanjahu

Prepustenie rukojemníkov

Odmietnutá idea

12.11.2023 (SITA.sk) - Izrael bude podľa jeho premiéra naďalej s „plnou silou“ bojovať, aby zlikvidoval palestínske militantné hnutie Hamas Prímerie v Pásme Gazy , po ktorom volá medzinárodná komunita, by podľa Benjamina Netanjahua bolo možné, len ak by Hamas prepustil všetkých, ktorých jeho militanti zajali pri útoku na Izrael zo 7. októbra. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.V sobotňajšom televíznom prejave izraelský líder tiež trval na tom, že po vojne bude Pásmo Gazy demilitarizované a Izrael tam bude mať bezpečnostnú kontrolu. Následne objasnil, že to znamená, že izraelské sily musia mať možnosť vstúpiť do Gazy, keď to bude potrebné, aby dolapili militantov.Netanjahu tiež odmietol ideu toho, že Palestínska samospráva, ktorá spravuje autonómne oblasti na okupovanom Západnom brehu Jordánu, bude v určitom období kontrolovať Pásmo Gazy.Oba postoje sú v rozpore s povojnovými scenármi, ktoré navrhli Spojené štáty - najbližší spojenec Izraela. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken povedal, že USA sú proti izraelskej reokupácii Pásma Gazy a predpokladajú v určitej fáze zjednotenú palestínsku vládu v Gaze aj na Západnom brehu, ako krok k palestínskej štátnosti.