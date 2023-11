WP: Kľúčovú rolu pri sabotáži na Nord Stream hral ukrajinský plukovník

Kľúčovú rolu pri sabotáži zo septembra roku 2022, pri ktorej došlo k výbuchom na troch líniách plynovodu Nord Stream a Nord Stream 2, zohral bývalý veliteľ jednej z jednotiek pre špeciálne operácie ukrajinských ozbrojených síl plukovník Roman Červinskyj. S odvolaním sa na ukrajinských a európskych predstaviteľov o tom napísal denník Washington Post (WP).





Podľa WP, citovaného britskou stanicou BBC a agentúrou AFP, 48-ročný ukrajinský plukovník dohliadal na logistiku a podporu šesťčlennej skupiny, ktorá si pod falošným menom prenajala jachtu a pomocou vybavenia na hlbokomorské potápanie umiestnila na vetvy plynovodov výbušné zariadenia.Následne na nich 26. septembra 2022 nastali tri výbuchy, ktoré mali za následok rozsiahle úniky z plynovodov Nord Stream a Nord Stream 2 vedúcich z Ruska do Nemecka po dne Baltického mora. Neporušený zostal len jeden zo štyroch plynovodov.Podľa ľudí oboznámených s akciou Červinskyj nekonal sám a ani ju sám neplánoval. Rozkazy údajne dostával od vyššie postavených ukrajinských predstaviteľov, ktorí boli podriadení najvyššiemu veliteľovi ukrajinských ozbrojených síl Valerijovi Zalužnému.WP dodal, že operácia bola súčasne pripravená tak, aby o nej ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nevedel.WP i nemecký týždenník Der Spiegel, ktoré spoločne viedli investigatívne pátranie, uviedli, že ukrajinská vláda nateraz nereagovala na žiadosti o komentár k ich vyšetrovaniu.Samotný Červinskyj popiera svoju účasť na sabotážach na plynovodoch."Všetky špekulácie o mojej účasti na útoku na plynovodoch Nord Stream šíri ruská propaganda bez akéhokoľvek opodstatnenia," uviedol Červinskyj v písomnom vyhlásení zaslanom svojím právnikom do redakcií WP a Der Spiegel.Červinskyj je momentálne zadržiavaný v kyjevskej vyšetrovacej väznici pre obvinenia zo zneužitia právomocí, ktorého sa dopustil vlani v lete v súvislosti so sprisahaním s cieľom presvedčiť ruského pilota, aby prebehol na stranu Ukrajiny.Úrady tvrdia, že Červinskyj, ktorý bol zatknutý v apríli, konal bez povolenia a že pri operácii unikli súradnice ukrajinského letiska, čo viedlo k ruskému raketovému útoku, ktorý jedného vojaka usmrtil a ďalších 17 zranil.Údajný Červinského podiel v kauze Nord Stream je v rozpore s verejnými vyhláseniami ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o nevine Ukrajiny v kauze bombových útokov na plynovod a je aj dôkazom zložitej dynamiky a vnútorného súperenia v kyjevskom vedení, kde sú tajné služby a vojenské velenie často v konflikte s politickým vedením krajiny, poznamenáva Washington Post podľa BBC.V súvislosti s poškodením plynovodných potrubí sa objavili rôzne teórie, podľa ktorých vinu nesie buď Ukrajina, alebo Rusko či Spojené štáty. Všetky tieto krajiny však svoju účasť sa incidente popreli.Oficiálne vyšetrovanie prípadu vedú Nemecko, Dánsko a Švédsko.