Prímestská doprava v Trenčianskom kraji bude za polovicu

Trenčín 15. septembra (TASR) – Cestujúci v prímestskej autobusovej doprave v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) budú od nedele (16.9.) do soboty (22.9.) cestovať za polovicu zvyčajného cestovného. Do aktivity TSK sa v rámci Európskeho týždňa mobility zapoja obaja zmluvní dopravcovia – SAD Trenčín i SAD Prievidza.Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku kraj sa do Európskeho týždňa mobility zapojí plošnou zľavou 50 % na prímestskú autobusovú dopravu v rámci kraja. Zľava platí na všetky druhy cestovného počas celého týždňa. Lacnejšie cestovné ponúkne TSK verejnosti spolu s ostatnými vyššími územnými celkami. Dohodli sa na tom predstavitelia samosprávnych krajov na zasadnutí SK8 v Banskej Bystrici za účasti ministra dopravy.zdôraznil Baška.Európsky týždeň mobility je celoeurópskou kampaňou za udržateľnú mestskú mobilitu. Zameraná je na to, aby verejnosť nechala svoje osobné auto doma a do práce, za štúdiom, za rodinou, výletom či iným dôvodom využila na prepravu multimodálnu dopravu. Cieľom najväčšej európskej kampane zastrešenej Slovenskou agentúrou životného prostredia je okrem motivácie jednotlivcov vybrať si na dochádzanie udržateľné spôsoby dopravy aj zníženie emisií uhlíka a zlepšenie kvality ovzdušia.