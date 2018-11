Prímestské vlaky v okolí hlavného mesta si aj v októbri získali nových cestujúcich. Priemerné meškanie nových vlakov kleslo na 2,7 minúty

Počet cestujúcich na prímestských linkách v októbri stúpol (oproti septembru) o viac ako 20 %



86 % nových bratislavských prímestských vlakov príde do cieľa načas, pričom ich priemerné meškanie predstavuje 2,7 minúty



BRATISLAVA 9. novembra 2018 (WBN/PR)Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zaviedla v júni 2018 nový model prímestskej dopravy v okolí Bratislavy a aj vďaka 56 novým bratislavským vlakom pribudli v októbri v železničnej doprave noví cestujúci.Na dvoch nových linkách (S55 Bratislava-Nové Mesto – Trnava, S65 Bratislava-Petržalka – Senec), ktoré sú v rámci hlavného mesta využívané aj ako forma mestskej hromadnej dopravy, eviduje ZSSK v mesiaci október opäť vyšší počet spoľahlivo prepravených cestujúcich do Bratislavy. V porovnaní so septembrom stúpol ich počet o viac ako 20 %. V rámci bratislavského uzla sme v septembri novými linkami priviezli približne 3 000 cestujúcich denne. Dnes je denný počet spokojných cestujúcich na uvedených linkách väčší ako 3 800 cestujúcich.Spolu 56 nových vlakov bolo zavedených v júni 2018, keď sa obnovila osobná doprava cez Prístavný most až do Petržalky a zároveň sa lepšie využila železničná stanica Bratislava-Nové Mesto.1 363Na bratislavskej stanici Nové Mesto je vďaka novým vlakom v súčasnosti zabezpečená systémová prímestská dopravná obsluha prostredníctvom 62 osobných vlakov.