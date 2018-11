Tvrdý brexit môže ohroziť doterajší spôsob výroby piva značky Guinness

Ilustračná foto. Foto: FOTO TASR/Martin Baumann Foto: FOTO TASR/Martin Baumann

Brusel 9. novembra (TASR) - Spôsob výroby piva značky Guinness, jedného zo symbolov Írska, môže byť ohrozený odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ, ak nedôjde k politickej dohode a dôjde k scenáru "tvrdého brexitu". Uviedli v piatok tlačová agentúra AFP a belgická televízna stanica RTBF.Pivo uvedenej značky sa od roku 1778 vyrába v pivovare St. James Gate v Dubline, vo veľkom tehlovom komplexe na brehu rieky Liffey, ktorý preteká írskou metropolou. Z budovy pivovaru každý deň odchádzajú cisterny naplnené pivom do Belfastu na sever ostrova. Prekročia dnes neviditeľnú hranicu medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko, kde je nápoj podrobený sekundárnemu kvaseniu (kondicionovanie) a potom sa vráti späť do Dublinu, odkiaľ ho lode vyvážajú do celého sveta.uviedla pre médiá riaditeľka írskej federácie alkoholických nápojov Patricia Callanová. Spresnila, že to znamená obe strany hranice.Rokovania o brexite zatiaľ nepriniesli odpoveď na otázku, ako bude vyzerať írsko-severoírska hranica. Kým EÚ nástojí na zachovaní súčasného stavu, čo by znamenalo ponechať Severné Írsko v colnej únii s EÚ, Londýn tieto predstavy nezdieľa. Únia nechce žiadne bariéry pre cezhraničný obchod a ani spochybnenie Veľkopiatkovej dohody z roku 1998, ktorá ukončila tridsať rokov trvajúci krvavý konflikt medzi protestantskými unionistami a katolíckymi republikánmi v Severnom Írsku.Scenár tvrdého brexitu, čiže odchodu Británie z EÚ bez dohody, znepokojuje írsky priemysel s alkoholickými nápojmi.upozornila Callanová. Ročne cez tieto hranice prejde okolo 23.000 nákladných vozidiel s pivom.Značka Guinness patrí spoločnosti Diageo, ktorá vlani mala ročný obrat vo výške 14 miliárd eur. Samotná spoločnosť je dosť silná, aby dokázala čeliť šoku z tvrdého brexitu, iná je však situácia stoviek drobných dodávateľov, ktorí poskytujú základné suroviny a ktorí sú roztrúsení po celom ostrove. Aj predseda spoločnosti Diageo Europe John Kennedy upozornil, že možné obmedzenie cestovania pre ľudí a prepravy tovarov bude znamenať "bremeno", najmä pre ich dodávateľov.Zástupca írskych združení pre nákladnú dopravu Seamus Leheny v tejto súvislosti vyjadril obavy, že tvrdý brexit môže prinútiť spoločnosť Diageo k zatvoreniu svojho závodu v Belfaste a premiestniť niektoré výrobné činnosti do Írska. A akékoľvek zvýšenie nákladov pri výrobe známej značky piva v konečnom dôsledku pocítia jeho spotrebitelia.