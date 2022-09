Primetime Emmy sú udelené. Ceny si odniesli tri seriály, ale aj Squid Game a Zendaya z Eufórie

Squid Game aj Eufória

Cenu získala aj Amanda Seyfried

Biely lotos si odniesol 10 trofejí



Prehľad víťaziek a víťazov cien Primetime Emmy vo vybraných kategóriách:

Najlepší dramatický seriál: Boj o moc

Najlepší komediálny seriál: Ted Lasso

Najlepšia limitovaná séria alebo antológia: Biely lotos



Najlepší herec v hlavnej úlohe dramatického seriálu: Jeong-jae Lee (Squid Game)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe dramatického seriálu: Zendaya (Eufória)

Najlepší herec v hlavnej úlohe komediálneho seriálu: Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe komediálneho seriálu: Jean Smart (Hacks)

Najlepší herec v hlavnej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie: Michael Keaton (Absťák)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie: Amanda Seyfried (Kauza Theranos)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe dramatického seriálu: Matthew Macfadyen (Boj o moc)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe dramatického seriálu: Julia Garner (Ozark)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu: Brett Goldstein (Ted Lasso)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu: Sheryl Lee Ralph (Základná škola Willarda Abbotta)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie: Murray Bartlett (Biely lotos)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie: Jennifer Coolidge (Biely lotos)



Najlepší scenár dramatického seriálu: Jesse Armstrong (Boj o moc)

Najlepšia réžia dramatického seriálu: Dong-hyeok Hwang (Squid Game)

Najlepší scenár komediálneho seriálu: Quinta Brunson (Základná škola Willarda Abbotta)

Najlepšia réžia komediálneho seriálu: MJ Delaney (Ted Lasso)

Najlepší scenár limitovanej série, filmu alebo antológie: Mike White (Biely lotos)

Najlepšia réžia limitovanej série, filmu alebo antológie: Mike White (Biely lotos)



Najlepšia súťažná séria: Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls

Najlepšia talk šou: Last Week Tonight With John Oliver

Najlepšia zábavná skečová séria: Saturday Night Live





13.9.2022 (Webnoviny.sk) - Sošky pre najlepšie seriály si počas nočného udeľovania televíznych cien Primetime Emmy rozdelili),) a(2020). Galavečer však priniesol aj dve ocenenia kórejskému hitu).), ktorý vyhlásili za najlepší dramatický seriál, si trofeje podelil so spomenutoua tiež). Primetime Emmy pre najlepšieho herca totiž prvý raz putovala do rúk Ázijčana, keď zvíťazil Juhokórejčana za najlepšiu herečku v hlavnej úlohe dramatického seriálu vyhlásili(Eufória).Ďalšie dve trofeje pre Boj o moc získaliza herecký výkon vo vedľajšej úlohe aza scenár. Za Squid Game ocenili aj režiséraNajlepším komediálnym seriálom je, ktorý si vyslúžil aj ďalšie tri ceny - preza hlavnú rolu,za vedľajšiu úlohu a tiežza réžiu.Trofej pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe komediálneho seriálu získala(Hacks).Emmy pre najlepšiu limitovanú sériu si vyslúžil, ktorý vyniesol trofeje ajza réžiu a scenár a tiežza vedľajšie úlohy.Hlavné herecké ceny v kategóriách venovaných limitovaným sériám, televíznym filmom a antológiám si však rozdelili iné projekty. Emmy pre najlepšieho herca získalza) a za najlepšiu herečku v hlavnej úlohe vyhlásilivďaka).Akadémia televíznych umení a vied tiež počas dvoch dní 3. a 4. septembra rozdala Creative Arts Emmys, pričom po ich započítaní, je najúspešnejším projektom 74. ročníka udeľovania cien Emmy, ktorý si vyslúžil 10 trofejí.Nasledujúso šiestimi,s piatimi a, ktoré získali po štyri ocenenia.Informácie pochádzajú z webstránok www.emmys.com, www.hollywoodreporter.com a agentúry AP.