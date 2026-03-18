Streda 18.3.2026
Meniny má Eduard
Prinášať detskú radosť seniorom sa oplatí
Jeseň života by mala byť plná aktivity, radosti a chvíľ na čerstvom vzduchu. Presne s touto myšlienkou prichádza Nadácia Lidl, ktorá spúšťa nový projekt zameraný na podporu tých skôr narodených. ...
18.3.2026 (SITA.sk) - Jeseň života by mala byť plná aktivity, radosti a chvíľ na čerstvom vzduchu. Presne s touto myšlienkou prichádza Nadácia Lidl, ktorá spúšťa nový projekt zameraný na podporu tých skôr narodených. Cieľom je skrášliť prostredie seniorských zariadení a priniesť ich klientom možnosť relaxu prostredníctvom budovania malých komunitných záhrad s vyvýšenými záhonmi. Projekt otvára svoju prvú, prihlasovaciu fázu.
Informačný servis
Aktivita a kontakt s prírodou majú preukázateľne pozitívny vplyv na fyzickú aj psychickú pohodu v každom veku. Iniciatíva s názvom "Prinášať detskú radosť seniorom sa oplatí" je zameraná na skvalitnenie a obohatenie života klientov v zariadeniach pre seniorov. Cieľom projektu je podporiť ich v aktívnom trávení voľného času, posilniť ich radosť a pocit užitočnosti a tiež skrášliť okolie zariadenia.
"Pre mnohých seniorov sú tieto zariadenia ich domovom a preto im tento priestor chceme čo najviac spríjemniť. Práve vyvýšené záhony sú skvelým spôsobom, ako spojiť relax na čerstvom vzduchu s radosťou z pestovania. Sme presvedčení, že aj takáto drobnosť dokáže priniesť do každodenného života novú energiu. Z tejto iniciatívy sa úprimne tešíme, pretože prinášať detskú radosť seniorom sa skutočne oplatí," povedala Zuzana Sobotová, vedúca oddelenia CSR v Lidli.
Iniciatíva bude prebiehať v dvoch fázach, pričom od 16. marca do 19. apríla 2026 je možné prihlasovanie do projektu.
Kto a ako sa môže do projektu zapojiť?
Šanca získať vyvýšené záhony pre malú komunitnú záhradu je otvorená pre zariadenia sociálnych služieb typu "zariadenie pre seniorov" (podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z.), ktoré svojim klientom poskytujú dlhodobé ubytovanie a celoročnú alebo celodennú starostlivosť.
Zariadenia sa môžu registrovať do 19. apríla prostredníctvom oficiálneho prihlasovacieho formulára, ktorý je k dispozícií na stiahnutie na webovej stránke https://spolocenskazodpovednost.sk/vedenie-dialogu/seniori. Tento formulár je následne potrebné zaslať poštou.
O víťazoch rozhodnú zákazníci
Prihlásené seniorské zariadenia, ktoré splnia podmienky, budú zaradené do kategórií podľa jednotlivých krajov. V druhej fáze projektu, počas celého júna budú následne zákazníci Lidla získavať za nákup ovocia a zeleniny hlasy v aplikácii Lidl Plus. Tieto hlasy môžu darovať vybranému seniorskému zariadeniu vo svojom okolí.
V každom z ôsmich krajov zvíťazí jedno seniorské zariadenie s najvyšším počtom hlasov. Víťazi získajú do svojho areálu štyri vyvýšené záhony na pestovanie kvetov, byliniek, ovocia či zeleniny.
Všetky informácie o projekte aj o ďalších spoločensky zodpovedných aktivitách Lidla nájdete na stránke www.spolocenskazodpovednost.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Prinášať detskú radosť seniorom sa oplatí © SITA Všetky práva vyhradené.
Každý je vítaný: Tesco je najväčším súkromným zamestnávateľom ľudí s Downovým syndrómom na Slovensku
Nadácia SPP podporí medzigeneračné prepojenie v komunitách po celom Slovensku
