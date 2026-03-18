Streda 18.3.2026
Meniny má Eduard
Nadácia SPP podporí medzigeneračné prepojenie v komunitách po celom Slovensku
Tagy: Grantový program PR
Nadácia SPP otvára nový ročník grantového programu SPPoločne pre komunity, ktorý je zameraný na posilnenie medzigeneračnej komunikácie a podporu vzájomného prepájania generácií v spoločenskom živote. ...
18.3.2026 (SITA.sk) - Nadácia SPP otvára nový ročník grantového programu SPPoločne pre komunity, ktorý je zameraný na posilnenie medzigeneračnej komunikácie a podporu vzájomného prepájania generácií v spoločenskom živote. Grantový program je určený organizáciám a iniciatívam, ktoré vytvárajú priestor pre stretávanie mladších a starších, vzájomné učenie sa a spoločné trávenie času. V tomto ročníku nadácia prerozdelí až 200-tisíc eur, pričom o podporu sa môžu žiadatelia uchádzať do 13. apríla 2026.
Program SPPoločne pre komunity podporí projekty, ktoré prepájajú generácie rôznorodými spôsobmi – od spoločných prednášok, workshopov a tvorivých dielní, cez budovanie komunitných záhrad, organizáciu umeleckých kurzov či športových podujatí až po spoločné vzdelávanie sa v oblasti technológií. Cieľom je vytvárať priestor pre zdieľanie skúseností, vzájomné učenie sa, porozumenie aj budovanie pevných vzťahov medzi ľuďmi rôznych vekových skupín.
"Skutočne silná komunita vzniká tam, kde sa ľudia stretávajú, načúvajú si a navzájom sa inšpirujú – bez ohľadu na vek. Potrebujeme byť k sebe vnímavejší a tolerantnejší. V Nadácii SPP veríme, že aj takýmto zameraním komunitnej podpory dokážeme viac ľudí spájať," hovorí Zlatica Vargová, správkyňa Nadácie SPP.
O grant môžu požiadať mimovládne organizácie, zariadenia sociálnych služieb, kultúrne inštitúcie, školské zariadenia, samosprávy, obce a mestá. Maximálna výška podpory na jeden projekt je až 4 000 eur.
Projekty je možné predkladať do 13. apríla 2026 a to výhradne online na stránke nadaciaspp.eprojekty.sk.
Grantová výzva je zameraná najmä na tieto oblasti:
Zdroj: SITA.sk - Nadácia SPP podporí medzigeneračné prepojenie v komunitách po celom Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Program SPPoločne pre komunity podporí projekty, ktoré prepájajú generácie rôznorodými spôsobmi – od spoločných prednášok, workshopov a tvorivých dielní, cez budovanie komunitných záhrad, organizáciu umeleckých kurzov či športových podujatí až po spoločné vzdelávanie sa v oblasti technológií. Cieľom je vytvárať priestor pre zdieľanie skúseností, vzájomné učenie sa, porozumenie aj budovanie pevných vzťahov medzi ľuďmi rôznych vekových skupín.
"Skutočne silná komunita vzniká tam, kde sa ľudia stretávajú, načúvajú si a navzájom sa inšpirujú – bez ohľadu na vek. Potrebujeme byť k sebe vnímavejší a tolerantnejší. V Nadácii SPP veríme, že aj takýmto zameraním komunitnej podpory dokážeme viac ľudí spájať," hovorí Zlatica Vargová, správkyňa Nadácie SPP.
O grant môžu požiadať mimovládne organizácie, zariadenia sociálnych služieb, kultúrne inštitúcie, školské zariadenia, samosprávy, obce a mestá. Maximálna výška podpory na jeden projekt je až 4 000 eur.
Projekty je možné predkladať do 13. apríla 2026 a to výhradne online na stránke nadaciaspp.eprojekty.sk.
Grantová výzva je zameraná najmä na tieto oblasti:
- Medzigeneračné vzdelávanie a mentoring
- Spoločné kultúrne a voľnočasové aktivity
- Podpora psychickej pohody seniorov
- Dobrovoľnícke iniciatívy s účasťou viacerých generácií
- Vznik alebo oživenie priestorov pre medzigeneračné stretávanie
Dôležité termíny:
- Vyhlásenie programu: 16. marca 2026
- Uzávierka predkladania projektov: 13. apríla 2026
- Zverejnenie podporených projektov: 15. mája 2026
- Realizácia projektov: 15. mája – 15. novembra 2026
Zdroj: SITA.sk - Nadácia SPP podporí medzigeneračné prepojenie v komunitách po celom Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Grantový program PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Prinášať detskú radosť seniorom sa oplatí
Prinášať detskú radosť seniorom sa oplatí
<< predchádzajúci článok
Iniciatíva STRED spúšťa kampaň. Samosprávy žiadajú právo veta pri zákonoch, ktoré ovplyvňujú ich fungovanie – VIDEO, FOTO
Iniciatíva STRED spúšťa kampaň. Samosprávy žiadajú právo veta pri zákonoch, ktoré ovplyvňujú ich fungovanie – VIDEO, FOTO