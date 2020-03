Princ Andrew si v kauze Epstein najal tím právnikov, patrí k nemu aj bývalá obhajkyňa Pinocheta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.3.2020 (Webnoviny.sk) - Britského princa Andrewa bude v škandále týkajúcom sa Jeffreyho Epsteina zastupovať tím popredných právnikov. Patriť k nemu bude napríklad popredná expertka na vyhosťovacie právo Clare Montgomeryová, ktorá už zastupovala aj bývalého čilského diktátora Augusta Pinocheta, informoval v sobotu britský denník The Telegraph.Podľa jeho údajov Montgomeryová na princovom prípade spolupracuje tiež s právnikom Garym Bloxsomeom, ktorý obhajoval britských vojakov obvinených z vojnových zločinov. Buckinghamský palác tieto správy nekomentoval.Americká justícia chce princa vypočúvať ako svedka v kauze sexuálneho zneužívania neplnoletých dievčat, on sám obvinený nie je. Andrew sa však pod ťarchou škandálu medzičasom vzdal svojich oficiálnych povinností.Princ odmietol podozrenia, že by sa podieľal na Epsteinových zločinoch a opakovane tiež poprel, že by vedel o kriminálnom správaní svojho niekdajšieho priateľa.Americký finančník sa v auguste obesil vo svojej cele. Epstein mal byť podľa obvinení súčasťou gangu zaoberajúceho sa prostitúciou a mal celebritám, ktoré pozýval do svojho luxusného sídla v New Yorku, ponúkať "služby" prostitútok, vrátane neplnoletých.Podľa jednej z nich mal byť medzi týmito celebritami aj princ Andrew.