Súdna rada je pripravená na diskusiu o previerkach sudcov, čaká sa na Matovičovu vládu a jej návrh

Preverovanie zdržuje výberové procesy

Je potrebné vyčistiť súdnictvo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk

7.3.2020 (Webnoviny.sk) - Súdna rada SR je podľa slov jej predsedníčky Lenky Praženkovej pripravená diskutovať o možnom riešení pri bezpečnostných previerkach sudcov. Podľa Praženkovej začne odborná debata vtedy, ak bude zložená nová vláda a známy prvý návrh. Tému bezpečnostných previerok sudcov otvoril bezprostredne po voľbách predseda víťazného hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič.O téme chce ešte hovoriť s možnými koaličnými partnermi. Podľa Matoviča je v systéme justície viacero sudcov, ktorí tam nemajú byť.„Treba vedieť, ako bude vyzerať ten finálny návrh. Bezpečnostné previerky sú zavedené, sú aj v Ústave SR, ale nie je upravený v zákone proces ich vyhotovenia. Aj napriek tomu sa musela súdna rada ujať svojej kompetencie a vykonávať preverovanie kandidátov na post sudcu,“ uviedla Praženková. Práve preverovanie nováčikov v súčasnosti zdržuje viaceré výberové procesy na voľné miesta sudcov. Podľa predsedníčky súdnej rady začne diskusia po tom, ako Matovič poskladá novú vládu a predstaví konkrétny návrh v oblasti previerok.„Samozrejme počkáme na zloženie novej vlády a na podobu návrhu, ale my sme pripravení na diskusiu,“ doplnila. Bezpečnostné previerky sudcov fungovali aj v minulosti. Viacerí odborníci však upozorňovali, že mohli byť aj zneužívané. V tejto súvislosti vydal prelomové rozhodnutie začiatkom roka 2019 Ústavný súd SR, ktorý práve pri bezpečnostných previerkach označil ústavný zákon za protiústavný. Matovič chce o tejto téme ešte diskutovať, no má ísť o jedno z prvých ústavných opatrení novej vlády.Igor Matovič ešte začiatkom uplynulého pracovného týždňa uviedol pre agentúru SITA, že na zavedenie povinných bezpečnostných previerok sudcov a očistu súdnictva je potrebná zmena ústavy, teda ústavná väčšina v NR SR. V súčasnosti Matovič rokuje o zložení vlády s hnutím Sme rodina , stranou Za ľudí Slobodou a Solidaritou (SaS) . Predbežne by mohla mať koalícia až 95 poslancov. O konkrétnych krokoch v prípade previerok sa chce Matovič ešte rozprávať s partnermi.„Pre očistu súdnictva je mimoriadne dôležité zaviesť povinné nespochybniteľné previerky sudcov, aby ľudia mali pocit, keď sa vyskytnú pred súdom, že sudca nie je kúpený. To je alfa a omega,“ uviedol Matovič. Podľa neho je potrebné vyčistiť súdnictvo od ľudí, ktorí predávali rozsudky, ako to bolo možné vidieť z mobilnej komunikácie Mariana Kočnera. „Obávam sa, že v mobiloch ďalších skorumpovaných politikov sú dôkazy o tom, že predávali rozsudky aj ďalší sudcovia,“ doplnil.Dôveryhodnosťou justície v minulom roku otriasla najmä komunikácia obžalovaného Mariana Kočnera cez aplikáciu Threema. Podľa nej komunikoval s viacerými sudcami. Komunikáciu odhalilo vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka, polícia už v súvislosti so zisteniami zriadila špecializovaný tím s názvom Hmla. V skupine preverovaných sudcov je napríklad bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská. Tá svoju vinu viackrát poprela.