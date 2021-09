Princ Andrew zmenil právnika, žaloba za sexuálne útoky je podľa neho nepodložená a nezákonná

Žalobe bráni aj dohoda o urovnaní

Byrokratické prekážky plánujú vyriešiť

14.9.2021 (Webnoviny.sk) - Nový právnik britského princa Andrewa plánuje na súde napadnúť žalobu, ktorú na neho v New Yorku podala Američanka za sexuálne útoky. Advokát Andrew Brettler argumentuje, že vojvodovi z Yorku riadne nedoručili kópiu novej žaloby. Tá je podľa jeho slov „nepodložená, nezrealizovateľná a potenciálne nezákonná“.Tridsaťosemročná Virginia Giuffre, ktorá je jednou zo žien obviňujúcich zosnulého amerického finančníka a usvedčeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina zo sexuálneho zneužívania, tvrdí, že ju vojvoda z Yorku zneužil v roku 2001, keď mala 17 rokov.V žalobe aj v rozhovoroch uviedla, že ju princ Andrew sexuálne zneužil v londýnskom dome Epsteinovej spolupracovníčky Ghislaine Maxwell. Epstein jej podľa jej slov zaplatil 15-tisíc dolárov a potom zariadil, aby mala sex s princom ešte v New Yorku a na Amerických Panenských ostrovoch.Princ podľa nej robil sexuálne akty bez jej súhlasu, pričom vedel, koľko má rokov, aj to, že je obeťou obchodovania s ľuďmi za účelom sexu. Jej právny tím argumentuje, že dokumenty, na ktoré sa odvoláva Brettler, odovzdali 27. augusta prostredníctvom policajta v službe pri hlavnom vstupe do domu princa Andrewa vo Windsore.Brettler tiež v pondelok povedal sudcovi, že žalobe na princa Andrewa bráni predchádzajúca dohoda o urovnaní, ktorá zostáva pod pečaťou a „zbavuje vojvodu a ostatných akejkoľvek potenciálnej zodpovednosti“. Princ má podľa právnika v úmysle požiadať britský Vrchný súd, aby sa k tejto záležitosti vyjadril.Sudca Lewis Kaplan v tejto záležitosti okamžite nerozhodol, ale povedal právnikom, že akékoľvek byrokratické prekážky týkajúce sa doručenia žaloby nakoniec vyriešia a prípad bude predmetom súdneho sporu.Princ Andrew tvrdenia Giuffre opakovane popiera, v skoršom rozhovore sa dokonca vyjadril, že si ani nepamätá, že sa s Guiffre stretol. Existuje však minimálne jedna fotografia, na ktorej sú zobrazení spolu, no o tej sa syn britskej kráľovnej vyjadril, že je možno upravená.Giuffre už skôr urovnala žalobu na Maxwell. Tá v súčasnosti čelí v USA federálnym obvineniam zo spolupráce s finančníkom na zneužívaní štyroch neplnoletých dievčat.