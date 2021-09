ŠKODA prišla s unikátnou platformou: Pápežovi môžete poslať svoj osobný odkaz

ŠKODA AUTO Slovensko vytvorila unikátnu online platformu pozdravpapezovi.sk, vďaka ktorej je možné odovzdať odkaz Svätému Otcovi Františkovi



Podporné odkazy sa budú zobrazovať na virtuálnom 3D modeli ŠKODA ENYAQ iV, ktorý je súčasťou pápežskej flotily



Vďaka rozšírenej realite bude možné vidieť odkazy pre pápeža aj na reálnych vozidlách ENYAQ iV vystavených v Bratislave a Košiciach



Na prepravu Svätého Otca po Slovensku slúžia na mieru upravené modely ENYAQ iV a dva modely KAROQ





Rozšírená realita pre ešte väčší zážitok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.9.2021 (Webnoviny.sk) -Návšteva pápeža Františka na Slovensku je pre mnohých životnou udalosťou. Ešte osobnejší charakter môže mať jeho návšteva vďaka unikátnej platforme www.pozdravpapezovi.sk , ktorá je pre zahraničných veriacich dostupná aj v anglickej mutácii. "Uvedomujeme si, že nie každý sa bude môcť stretnúť so Svätým Otcom, a preto sme vytvorili špeciálnu platformu www.pozdravpapezovi.sk , prostredníctvom ktorej majú ľudia z celého sveta možnosť zanechávať Svätému Otcovi svoje odkazy a byť k nemu tak o čosi bližšie. Odkazy sa budú zobrazovať na virtuálnom 3D modeli ŠKODA ENYAQ iV, ktorý je zároveň súčasťou flotily vozidiel, na ktorých sa pápež František bude na Slovensku prepravovať. Veľmi si vážime, že značka ŠKODA získala dôveru od apoštolskej nunciatúry a môže tak pápežskej delegácii poskytnúť bezpečný presun v rámci Slovenska," hovorí Roman Rajtár, vedúci marketingu spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.Osobné pozdravy či priania pre Svätého Otca si ľudia budú môcť pozrieť nielen na 3D modeli na webstránke www.pozdravpapezovi.sk , ale vďaka rozšírenej realite (AR) aj naživo na reálnych vozidlách ŠKODA ENYAQ iV. Stačí napísať svoj odkaz na webstránke www.pozdravpapezovi.sk , namieriť svoj smartfón či tablet na ktorýkoľvek model ŠKODA ENYAQ iV a odkazy či pozdravy pre pápeža Františka sa tak zobrazia priamo na skutočnom vozidle stojacom pred vami. Pri tejto príležitosti bude elektrické SUV vystavené od 13. do 19. septembra pri nákupnom centre Eurovea v Bratislave a od 14. do 19. septembra pred košickým Auparkom, kde si návštevníci môžu vyskúšať rozšírenú realitu priamo na svojom telefóne. Obrázok modelu ENYAQ iV s individuálnymi pozdravmi bude následne možné zdieľať na sociálnych sieťach. Po návšteve Svätého Otca na Slovensku odovzdá ŠKODA AUTO Slovensko všetky pozdravy od ľudí apoštolskej nunciatúre.ŠKODA AUTO Slovensko zabezpečuje prepravu Svätého Otca na Slovensku. Automobilka poskytla Apoštolskej nunciatúre na Slovensku pre účely presunu pápeža počas jeho návštevy dva špeciálne upravené modely elektrického SUV ŠKODA ENYAQ iV a dva modely ŠKODA KAROQ. Všetky štyri vozidlá sú upravené tak, aby spĺňali prísne špecifikácie Vatikánu. Autá majú čiernu metalízu a čierny interiér. Bežne tónované bočné okná sú nahradené priehľadným sklom. Súčasťou úprav na vozidlách sú aj držiaky na vatikánske vlajky na predných nárazníkoch, oficiálne logo návštevy Svätého Otca na vonkajších krytoch spätných zrkadiel a madlo v interiéri vozidiel pre komfortnejšie vystupovanie. Všetky autá zároveň disponujú množstvom bezpečnostných asistentov. ENYAQ iV je podľa testov Euro NCAP jedným z najbezpečnejších vozidiel z hľadiska ochrany posádky, ktoré sú v súčasnosti vo k dispozícii v tejto triede.Informačný servis