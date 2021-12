Princ Charles pasoval Lewisa Hamiltona za rytiera

Poľský futbalista Robert Lewandowski prispel dvomi gólmi k navýšeniu náskoku Bayernu Mníchov na čele nemeckej najvyššej súťaže. V utorkovom zápase proti Stuttgartu (5:0) navyše vyrovnal takmer päťdesiatročný rekord Gerda Müllera za najviac bundesligových gólov v kalendárnom roku (42). Možnosť prekonať majstra sveta z roku 1974 bude mať už v piatkovom stretnutí s Wolfsburgom.





Na víťazstve sa okrem Poliaka podieľal aj Serge Gnabry, ktorý zaknihoval druhý bundesligový hetrik a na zvyšné dva góly prihral. Po úvodnej trištvrtehodine paradoxne nič nenasvedčovalo debaklu, prvý gól strelili hostia až v 40. minúte. Po necelých dvadsiatich minútach druhého polčasu však pridal ďalší a nasledovala gólová kanonáda, keď spolu s Lewandowskim prekonali Floriana Müllera trikrát v priebehu piatich minút. Poľský útočník si pripísal osemnásty gól v šestnástom zápase tejto sezóny.Tréner hostí Julian Nagelsmann sľúbil, že na spiatočnú cestu zo zápasu obstará pivo a Gnabryho označil za jedinečného hráča. Ten sa pritom do základu zmestil prvýkrát po takmer štyroch týždňoch: "V poslednom čase som veľmi nehral a dal som si mnoho cieľov. Bol som motivovaný, ale ani vo sne by mi nenapadlo, že budem mať takýto zápas," uviedol Gnabry. Bayern vyhral desiaty duel na pôde Stuttgartu po sebe, naposledy naň vonku nestačil 10. novembra 2007."Bayern dokáže ničiť tímy, nielen v Nemecku, ale aj na medzinárodnej úrovni," povedal športový riaditeľ Stuttgartu Sven Mislintat: "Lekciu sme dostali už za stavu 0:3, sú neuveriteľne kvalitní." Domáci si vypracovali dve väčšie šance na začiatku druhého polčasu, no ani jeden z dvojice Philipp Foerster a Omar Marmoush ich nevyužili.