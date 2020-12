Lewandowski sa stal najlepším hráčom podľa FIFA

Poliak Robert Lewandowski získal ocenenie Hráč roka podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 2020. Útočník Bayernu Mníchov zvíťazil v ankete prvýkrát, keď zdolal ďalších finalistov Argentínčana Lionela Messiho a Portugalčana Cristiana Ronalda. Pre pandémiu koronavírusu sa galavečer uskutočnil virtuálne.



Tridsaťdvaročný Lewandowski dal v predchádzajúcej sezóne 55 gólov vo všetkých súťažiach a Bayernu pomohol k zisku treble - k triumfu v Bundeslige, Nemeckom pohári i Lige majstrov. Lewandowského už vyhlásili za najlepšieho hráča v Nemecku, ocenenie dostal aj od Európskej futbalovej únie (UEFA). Francúzsky magazín France Football tento rok ocenenia neudeľuje.

"Som veľmi hrdý, je to veľký deň pre mňa i pre Bayern. Chcel by som sa podeliť o ocenenie s mojimi spoluhráčmi, trénermi a členmi realizačného tímu. Je to neuveriteľný pocit držať v rukách túto trofej. Bol to veľmi náročný rok, v ktorom sme vyhrali všetko, čo sa dalo. Vrcholom bol nepochybne triumf v Lige majstrov," uviedol Lewandowski, ktorý získal 52 bodov. Druhý skončil s 38 bodmi Ronaldo, rekordný šesťnásobný víťaz Messi bol tretí (35).

Anketa sa piatykrát konala pod názvom The Best FIFA Football Awards. Za najlepšiu futbalistku vyhlásili Angličanku Lucy Bronzeovú z Manchestru City, ktorá v uplynulej sezóne vyhrala s Olympique Lyon päťkrát Ligu majstrov. Najlepším brankárom sa stal nemecký reprezentant Manuel Neuer - Lewandowskeho spoluhráč z Bayernu Mníchov.



Poctu pre najlepšieho trénera si rovnako ako vlani vyslúžil nemecký kouč Jürgen Klopp, ktorý priviedol FC Liverpool k prvému anglickému ligovému titulu od roku 1990. "Ďakujem všetkým hráčom a trénerom, s ktorými spolupracujem. Dlhé roky sme snívali o zisku titulu v Premier League, v lete sa nám to konečne podarilo. Som rád, že sme potešili našich verných fanúšikov. Bez nich je to na štadiónoch ťažké," priznal Klopp.

Laureáti FIFA The Best 2020:





Hráč: Robert Lewandowski (Poľ./Bayern Mníchov)



Hráčka: Lucy Bronzeová (Angl./Olympique Lyon/Manchester City)



Tréner: Jürgen Klopp (Nem./FC Liverpool(



Trénerka ženského tímu: Sarina Wiegmanová (Hol.)



Najlepší brankár: Manuel Neuer (Nem./Bayern Mníchov)



Najlepšia brankárka: Sarah Bouhaddiová (Fr./Olympique Lyon)



Cena Ferenca Puskása: Son Heung-min (Kór. rep./Tottenham Hotspur)



Cena Fair Play: Mattia Agnese (Tal.)



Cena Fanúšikov: Marivaldo Francisco da Silva (Braz.)







Jedenástka roka FIFA/FIFPro 2020:

Alison Becker (Braz./FC Liverpool) - Trent Alexander-Arnold (Angl./FC Liverpool),

Virgil van Dijk (Hol./FC Liverpool), Sergio Ramos (Šp./Real Madrid), Alphonso Davies (Kan./Bayern Mníchov) - Joshua Kimmich (Nem./Bayern Mníchov), Kevin de Bruyne (Belg./Manchester City), Thiago Alcantara (Šp./Bayern Mníchov/FC Liverpool) - Lionel Messi (Arg./FC Barcelona), Robert Lewandowski (Poľ./Bayern Mníchov), Cristiano Ronaldo (Portug./Juventus Turín)