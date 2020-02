Princ Harry a Meghan prídu o ochranku, Kanada ju už financovať nebude

Pár vyškrtnú zo zoznamu medzinárodne chránených osôb

Nebudú viac plniť povinnosti v mene kráľovnej

28.2.2020 (Webnoviny.sk) - Kanada už čoskoro prestane poskytovať ochranu vojvodovi a vojvodkyni zo Sussexu, informuje spravodajský portál BBC s odvolaním sa na federálnu vládu. Informáciu ako prvé prinieslo CBC News.Kráľovská kanadská jazdná polícia (RCMP) poskytuje Harrymu a Meghan pomoc s prestávkami od novembra 2019, keď prišli do Kanady. Nebolo však jasné, či bude krajina po presťahovaní páru aj ďalej financovať ich ochranu.RCMP zabezpečuje ochranu mladého páru na žiadosť Metropolitnej polície. "Rozhodnutie vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu čiastočne sa presťahovať do Kanady postavilo našu vládu pred výnimočné a bezprecedentné okolnosti," konštatoval vo štvrtok kanadský federálny minister verejnej bezpečnosti Bill Blair.RCMP bola podľa jeho slov od začiatku v kontakte s britskými úradmi, a keďže vojvoda a vojvodkyňa patrili do kategórie medzinárodne chránených osôb, Kanada musela podľa potreby poskytovať pomoc pri ich ochrane. Túto pomoc však podľa stanoviska ministerstva na základe zmeny ich statusu v priebehu najbližších týždňov ukončia.Metropolitná polícia ani hovorkyňa páru sa k otázkam ochrany Harryho a Meghan nevyjadrili, uvádza BBC.Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu odstúpia z pozície vyššie postavených členov kráľovskej rodiny 31. marca a odvtedy prestanú plniť povinnosti v mene kráľovnej Alžbety II.Hovorkyňa páru uviedla, že si plánujú rozdeliť čas medzi Veľkú Britániu a Severnú Ameriku, pričom v Spojenom kráľovstve plánujú byť pravidelne.