Princ Harry chce naspäť svojho otca a brata. Dôjde v britskej kráľovskej rodine nakoniec k zmiereniu?

2.1.2023 (Webnoviny.sk) - Britský princ Harry vyhlásil, že chce naspäť svojho otca a brata a že chce „rodinu, nie inštitúciu“. Povedal to v rozhovore pre britskú televíznu stanicu ITV, ktorý majú odvysielať v nedeľu, no ukážky z neho predstavili už v pondelok.V nich sa Harry nechal počuť, že „majú pocit, že je lepšie nás nejakým spôsobom udržať v pozícii darebákov“ a že „nepreukázali absolútne žiadnu ochotu k zmiereniu“, hoci nebolo jasné, koho mal na mysli.Harry sa pred necelými tromi rokmi vzdal postavenia v kráľovskej rodine a spolu s manželkou Meghan sa presťahoval do Spojených štátov, kde žijú v Kalifornii so svojimi dvoma malými deťmi.Tridsaťosemročný Harry už predtým hovoril o odcudzení od svojho otca, kráľa Karola III. , a staršieho brata princa Williama po jeho odchode zo Spojeného kráľovstva.