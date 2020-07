Princ Harry s manželkou podali ďalšiu žalobu, neznámy páchateľ fotografoval ich syna dronom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.7.2020 (Webnoviny.sk) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan podali v Spojených štátoch žalobu za údajné fotografovanie ich syna dronmi. V nej uvádzajú, že v čase obmedzenia pohybu v dôsledku koronavírusu nemenovaná osoba fotografovala 14-mesačného Archieho, keď boli doma.Vojvoda a vojvodkyňa, ktorí po tom, ako na jar odstúpili od kráľovských povinností, žijú v Los Angeles, tvrdia, že snímky porušujú ich právo na súkromie. Žalobu podali vo štvrtok v Los Angeles, informuje spravodajský portál BBC."Každému človeku a členovi rodiny v Kalifornii zákon garantuje právo na súkromie v ich domovoch. Žiadne drony, helikoptéry a teleobjektívy im toto právo nemôžu odobrať. Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu podávajú žalobu, aby ochránili právo ich malého syna na súkromie v ich dome, bez obťažovania fotografmi, a odhalili a zastavili tých, ktorí sa z týchto nelegálnych činov snažia profitovať," vyhlásil právnik dvojice Michael Kump.Ako sa okrem iného v žalobe uvádza, Harryho a Meghan neprestajne obťažujú paparazzovia, ktorí ich dokonca v Los Angeles sledovali domov, lietali nad nimi helikoptérami a robili diery do ich bezpečnostného oplotenia.Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu už viackrát podnikli súdne kroky proti "invazívnym" bulvárnym médiám. Vo Veľkej Británii sa Meghan súdi s bulvárnymi novinami Mail on Sunday a ich vydavateľom Associated Newspapers za porušenie jej práva na súkromie a autorských práv.