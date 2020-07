Štartovacia minimálna mzda je protiústavná, upozorňuje Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Návrh delí zamestnancov do dvoch skupín

Porušenie ústavného princípu rovnosti

24.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ku kritikom návrhu na zavedenie štartovacej minimálnej mzdy pre dlhodobo nezamestnaných počas najviac jedného roka sa pridalo aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) . Štartovacia minimálna mzda vo výške 75 percent štandardnej minimálnej mzdy je podľa strediska protiústavná."Podľa právneho názoru strediska je návrh zákona v rozpore s ústavnou garanciou zamestnanca na odmenu, ktorá nebude nižšia ako minimálna mzda," uvádza sa v tlačovej správe Slovenského národného strediska pre ľudské práva.Návrh novely zákona o minimálnej mzde, ktorý predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí , zamestnancov pri odmeňovaní delí na dve skupiny."Zákonodarca neuvádza, z akého dôvodu sa rozhodol pre tzv. štartovaciu minimálnu mzdu len pre jednu vybranú skupinu znevýhodnených uchádzačov. Je nespochybniteľnou skutočnosťou, že tzv. štartovacia minimálna mzda môže zapríčiniť majetkovú ujmu," tvrdí stredisko pre ľudské práva.Podľa návrhu novely zákona by mala štartovacia mesačná minimálna mzda byť od 1. januára 2021 vo výške 465 eur, teda o 155 eur nižšia ako štandardná minimálna mzda, a hodinová štartovacia minimálna mzda vo výške 2,672 eura, teda o 0,891 eura nižšia ako štandardná hodinová minimálna mzda."Stanovenie nižšej minimálnej mzdy pre určitú skupinu znevýhodnených uchádzačov nemá žiadne opodstatnenie a nie je zrejmý žiaden legitímny cieľ, ktorý by túto diferenciáciu odôvodňoval," uvádza stredisko pre ľudské práva. Štartovacia minimálna mzda môže spôsobiť, že dvaja ľudia, vykonávajúci tú istú prácu, môžu dostávať rozdielnu mzdu."Jeden štartovaciu, pretože bol viac ako 12 mesiacov v evidencii uchádzačov o prácu a druhý bežnú minimálnu mzdu, pretože mohol byť v evidencii uchádzačov o prácu o jeden jediný deň kratšie," upozorňuje stredisko. Tento stav by bol priamym porušením ústavného princípu rovnosti, tvrdí Tomáš Földes , dočasne poverený výkonom funkcie výkonného riaditeľa SNSĽP.