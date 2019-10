Princ William a vojvodkyňa Catherine navštívili pakistanského premiéra

Britský princ William (uprostred), jeho manželka Kate a palestínsky premiér Imrán Chán počas stretnutia v Islamabade 15. októbra 2019. Britský kráľovský pár je na päťdňovej návšteve Pakistanu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Islamabad 15. októbra (TASR) - Britský kráľovský pár, princ William a vojvodkyňa Catherine, sa v utorok stretli s pakistanským premiérom Imránom Chánom. Hostia z Londýna sú na päťdňovej návšteve Pakistanu, kam pricestovali v pondelok.Williama a Catherine si v hlavnom meste Islamabad prezreli školu a zavítali aj do neďalekého národného parku Margalla Hills, informuje tlačová agentúra DPA.Ich cestu, ktorá sa zameriava na klimatické zmeny a prístup k vzdelávaniu, označili zdroje z Kensingtonského paláca vzhľadom na jej bezpečnostnú náročnosť za najkomplikovanejšiu, akú tento kráľovský pár dosiaľ podnikol.Dvojica sa s Chánom stretla v jeho oficiálnom islamabadskom sídle. Williamova matka, princezná Diana, ktorá bola počas svojho života veľmi obľúbená medzi pakistanským obyvateľstvom, navštívila túto krajinu v 90. rokoch niekoľkokrát a pomohla Chánovi - bývalému hráčovi kriketu - vyzbierať peniaze pre onkologickú nemocnicu.Podľa expertov na zahraničnú politiku predstavuje táto cesta "", ktorá môže pomôcť obom stranám pri rozvíjaní vzájomných väzieb. Pár ju absolvuje na žiadosť britského ministerstva zahraničných vecí. Členovia britskej kráľovskej rodiny - princ Charles s manželkou Camillou - naposledy zavítali do Pakistanu pred vyše desaťročím, v roku 2006.Návšteva prichádza v čase, keď sa Británia v súvislosti s blížiacim sa odchodom z Európskej únie usiluje o opätovné oživenie svojich zahraničných vzťahov, zatiaľ čo Pakistan pracuje na zlepšení svojho globálneho imidžu so zámerom posilniť cestovný ruch a prílev investícií.Kráľovský pár v pondelok pristál britským vládnym lietadlom na vojenskej základni v meste Rávalpindí. Okrem Islamabadu majú William a Catherine na programe i návštevu mesta Láhaur, metropoly bývalej Mogulskej ríše, ako aj hornatého severu krajiny a oblasti neďaleko afganských hraníc na západe, dopĺňa tlačová agentúra AFP.Pakistan uplynulých 15 rokov vedie boj s militantmi, pričom konflikt si vyžiadal už desaťtisíce mŕtvych, avšak bezpečnosť v krajine sa od roku 2015, keď armáda zintenzívnila svoj nátlak na povstalcov, dramaticky zlepšila.Pakistan sa v roku 1947 odčlenil od koloniálnej Indie, čím sa vytvorila islamská republika pre moslimov žijúcich na tomto subkontinente. V Británii žije viac než milión ľudí pakistanského pôvodu, čo predstavuje najväčšiu pakistanskú diaspóru v Európe.