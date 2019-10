Lekári bez hraníc zastavili humanitárnu činnosť na severovýchode Sýrie

Na snímke z tureckej strany hranice medzi Tureckom a Sýriou v Ceylanpinare 15. októbra 2019 dym stúpa po ostreľovaní sýrskeho mesta Ras al-Ajn tureckými jednotkami. Turecké delostrelectvo ostreľovalo v utorok pozície Kurdov neďaleko mesta Ras al-Ajn na severovýchode Sýrie. Informovala o tom agentúra AP, ktorá pripomína, že invázia Turecka pokračuje už siedmym dňom. Ťažké ostreľovanie zaznamenali v okolí tohto pohraničného mesta, ktoré podľa oznámenia Ankary spred niekoľkých dní Turecko dobylo. Turecké stíhacie lietadlá taktiež podnikli v tejto oblasti aspoň jeden útok. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 15. októbra (TASR) - Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) v utorok oznámila, že pozastavuje väčšinu svojich operácií v severovýchodnej Sýrii pre obavy o bezpečnosť svojich pracovníkov, keďže v oblasti prebieha turecká ofenzíva proti kurdským pozíciám. Správu priniesla tlačová agentúra AFP." uviedol vo vyhlásení núdzový manažér MSF pre Sýriu Robert Onus.Humanitárna organizácia pôsobila v mestách a táboroch vrátane Ajn Ísá, al-Hawl, Tal Tamr a Rakky.MSF napríklad v meste Tal Tamr roznášala prikrývky, potraviny a vodu "", a to od minulého týždňa, keď sa začala turecká vojenská operácia.," napísali MSF vo vyhlásení.Zahraniční pracovníci budú evakuovaní, ale ", dodali MSF.Tento personál MSF zostáva v severovýchodnej Sýrii, kde bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v zariadeniach a mobilných klinikách.Boje na severovýchode Sýrie sú kruté a občas chaotické. Turecko tam spustilo minulý týždeň vojenskú operáciu proti Sýrskym demokratickým silám (SDF) vedeným Kurdmi, pripomenula agentúra AFP v správe.SDF boli v prvej línii bojov proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS) a pomáhali Spojeným štátom. Ankara však kurdské milície, ktoré v SDF dominujú, pokladá za teroristickú hrozbu.Keď Kurdi minulý týždeň náhle prišli o podporu Washingtonu a keď prezident Donald Trump stiahol zo severu Sýrie takmer všetky americké sily, Kurdi podpísali dohodu so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom.Boje si už vyžiadali desiatky životov civilistov, väčšinou na kurdskej strane, a vyhnali z domovov najmenej 160.000 ľudí.