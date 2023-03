Princ William navštívil britských vojakov v poľskom Rzeszówe neďaleko hranice s Ukrajinou

Zabezpečujú vzdušný priestor

Navštívil aj poľskú základňu

22.3.2023 (SITA.sk) - Britský princ William prekvapivo navštívil britských vojakov v poľskom Rzeszówe blízko hranice s Ukrajinou.Vojakom sa poďakoval za ich prácu, za to že „všetci udržiavajú bezpečnosť“ a „sledujú, čo sa deje“.„Robíte tu naozaj dôležitú prácu a obrana našich slobôd je skutočne dôležitá a všetci doma vás absolútne podporujú,“ povedal princ z Walesu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Návšteva britského princa bola utajená z bezpečnostných dôvodov dovtedy, kým nepricestoval do Varšavy. Rzeszów leží hodinu jazdy od poľsko-ukrajinskej hranice. Britskí vojaci tam pomáhajú zabezpečiť vzdušný priestor Poľska.William navštívil nielen britskú, ale aj poľskú základňu, kde sa stretol s poľskými vojakmi. Vo Varšave mal ešte navštíviť centrum pre utečencov z Ukrajiny. Vo štvrtok ho čaká stretnutie s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a pokladanie vencov.Princ z Walesu navštívil Poľsko na žiadosť britskej vlády. On sám však jasne od začiatku ruskej vojny na Ukrajinu podporuje napadnutú krajinu.