Spôsob predkladania reformy povoľovania veľkých stavieb z dielne Sme rodina je šialený, bije na poplach Via Iuris

Desiatky noviel súvisiacich zákonov

Zmätočné a nekvalitné návrhy

Poplatky pôjdu novému úradu

22.3.2023 (SITA.sk) - Totálny chaos a deštrukcia legislatívneho procesu. Tak vníma Občianske združenie Via Iuris legislatívne návrhy k reforme povoľovania veľkých stavieb, ktoré predkladá do parlamentu hnutie Sme rodina V parlamente sa podľa združenia práve prijíma najväčšia reforma povoľovaní veľkých stavieb ako diaľnice, fabriky, železnice za posledné dekády, no deje sa tak bez akejkoľvek diskusie, prostredníctvom poslaneckých návrhov a v rozpore s európskou aj medzinárodnou legislatívou.V tlačovej správe to konštatoval Patrik Kimijan z oddelenia komunikácie Via Iuris.Na aktuálnej schôdzi prerokováva parlament 68 noviel zákonov súvisiacich s prijatím novej stavebnej legislatívy. Tento balík bol predložený v podobe troch poslaneckých návrhov.Prvým je návrh, ktorý odráža predstavu ministerstva životného prostredia o tom, ako chrániť prírodu pri výstavbe predkladaný skupinou poslancov OĽaNO Celkom inak však vidí ochranu prírody pri výstavbe skupina poslancov zo Sme rodina, ktorí predložili svoj vlastný návrh.Tretí návrh je tiež z dielne poslancov Sme rodina, a ten prináša novely ďalších zákonov, ktoré sú nevyhnutné pre novú stavebnú legislatívu.Takýto postup by bol podľa Via Iuris neprijateľný, aj keby novely upravovali len technické detaily zákonov, tu ale ide o reformu a úplne nový dizajn povoľovacích procesov veľkých a environmentálne náročných projektov, ako aj zmeny v kompetenciách orgánov štátnej správy.„Je šialené, aby takáto zásadná reforma, najväčšia od revolúcie, bola predložená do parlamentu formou poslaneckých návrhov, o ktorých neprebehla žiadna odborná diskusia ani verejné pripomienkovanie,” upozorňuje Ivana Figuli , právnička Via Iuris.Podľa nej navrhujú také povoľovacie procesy, kde bude rýchlosť na úkor ochrany životného prostredia a práv verejnosti, ktorej chcú odobrať právo odvolať sa proti rozhodnutiu zo zisťovacieho konania a proti záverečnému stanovisku v EIA.„Navrhované zmeny sú v mnohom v rozpore nielen so smernicou o EIA, ale aj s Aarhuským dohovorom. Návrhy sú zmätočné a nekvalitné, vnútorne rozporné, nedomyslené a neposkytujú jednoznačné odpovede na to, ako má prebiehať povoľovanie veľkých projektov,” dodáva Ivana Figuli s tým, že nový stavebný úrad získa nielen všetky poplatky, ale aj mnohé kompetencie.Zásadnou novinkou totiž je aj návrh presmerovať všetky vyzbierané správne poplatky z povoľovania stavieb, ktoré už nepôjdu do štátneho rozpočtu ako doteraz, ale získa ich nový úrad pre územné plánovanie a výstavbu, ktorý zriadil Štefan Holý Navyše, novovzniknutý úrad má okrem obrovských príjmov prebrať aj kompetencie niekoľkých ministerstiev - bude napríklad pôsobiť ako špeciálny stavebný úrad v oblasti budovania stavieb železníc, diaľnic, letísk.Predkladaná reforma nielenže neprešla verejnou diskusiou a riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním, ale tentokrát poslanci Sme rodina reformu na úseku životného prostredia neprediskutovali ani len s ministerstvom životného prostredia.Výsledkom podľa Via Iuris je, že rôzne skupiny koaličných poslancov predkladajú k jednej reforme dva rôzne, absolútne nekompatibilné poslanecké návrhy. Jeden odráža predstavu ministerstva životného prostredia, druhý záujmy Sme rodina.