Princezná Kate po prvý raz od decembra vystúpila na verejnosti, neznamená to však jej návrat k spoločenskému životu

15.6.2024 (SITA.sk) - Britská princezná Catherine sa v sobotu s rodinou zúčastnila na vojenskej prehliadke Trooping the Colour pri príležitosti oficiálnych narodenín britského kráľa . Bolo to jej prvé vystúpenie na verejnosti od decembra a odvtedy, čo v marci oznámila, že podstupuje liečbu rakoviny.Štyridsaťdvaročná princezná z Walesu sa s deťmi previezla v koči a neskôr sa prizerala prehliadke z okna priľahlej budovy. Na záver prehliadky s ďalšími členmi kráľovskej rodiny pozdravila verejnosť z balkóna Buckinghamského paláca. Jej manžel princ William prehliadku absolvoval na koni, zatiaľ čo kráľ Karol III ., ktorý sa tiež lieči z rakoviny, s kráľovnou Camillou sa viezli v koči.Prehliadke, na ktorej sa zúčastnili stovky príslušníkov ozbrojených síl, sa aj napriek nepriazni počasia prizerali tisícky ľudí. Podujatie tradične ukončil prelet vojenských lietadiel.Karol III. má narodeniny až v novembri. Britskí panovníci však verejne oslavujú počas oficiálnych narodenín, ktoré sa nemusia zhodovať s ich naozajstným dátumom. Tieto oslavy tradične zahŕňajú vojenskú prehliadku Trooping the Colour.Britskí predstavitelia zdôrazňujú, že to, že sa Catherine zúčastnila na sobotňajšej prehliadke, neznamená jej návrat k verejnému životu. Princezná v piatok vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že jej liečba postupuje dobre, ale „ešte sa z toho nedostala“.