Princeznej Catherine z Walesu diagnostikovali rakovinu (video)

Obrovská statočnosť princeznej

22.3.2024 (SITA.sk) - Catherine, princeznej z Walesu , diagnostikovali rakovinu a je v skorom štádiu liečby. Manželka britského princa Williama to oznámila v piatok v prednahratom videu, informuje spravodajský portál BBC.Rakovinu zistili princeznej pri testoch po operácii brucha, ktorú absolvovala v januári. Kensingtonský palác, ktorý zastupuje princeznú a princa z Walesu, uviedol, že liečba chemoterapiou sa začala koncom februára.Palác tvrdí, že nebude zverejňovať žiadne ďalšie súkromné lekárske informácie vrátane typu rakoviny. Tiež vo vyhlásení uviedol, že je presvedčený, že sa princezná úplne uzdraví.Štyridsaťdvaročná princezná vo videu uznala, že diagnóza bola „obrovský šok“ po „niekoľkých mimoriadne ťažkých mesiacoch“. Povedala však, že sa má dobre a je každým dňom silnejšia. Catherine zároveň pripomenula, že zotavovanie sa po zmienenej operácii si vyžadovalo čas a jej prioritou je teraz ubezpečiť jej rodinu.„Teraz potrebujeme trochu času, priestoru a súkromia,“ vyjadrila sa. Video zverejnila v čase, keď aj s manželom, čelili intenzívnym verejným špekuláciám o jej zdraví.„Pre každého, kto čelí tejto chorobe, v akejkoľvek podobe, nestrácajte vieru ani nádej. Nie ste sami," odkázala tiež verejnosti. Princezná Catherine sa od Vianoc nezúčastňovala na oficiálnych podujatiach, no očakáva sa, že bude s kráľovskou rodinou na Veľkonočnú nedeľu.Skorý návrat k oficiálnym povinnostiam ju však nečaká. Britský premiér Rishi Sunak sa v reakcii na oznámenie princeznej vyjadril, že ním ukázala „obrovskú statočnosť“, a zaželal jej rýchle uzdravenie.„V posledných týždňoch bola podrobená intenzívnej kontrole a niektoré časti médií po celom svete a sociálnych sietí s ňou zaobchádzali nespravodlivo. Pokiaľ ide o záležitosti zdravia, ako všetci ostatní, aj ona musí mať súkromie, aby sa mohla sústrediť na svoju liečbu a byť so svojou milujúcou rodinou,“ poznamenal.