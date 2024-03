Moskva pod paľbou z automatických zbraní, teroristický útok v koncertnej sieni si vyžiadal 40 životov (video)

aktualizované 22. marca, 20:38



Použili aj výbušniny



Tеrrоrrists shooting at people inside the music venue in Moscow and setting it on fire

Poriadková polícia



a shooting incident has occurred in the Crocus City Hall concert venue near Moscow.

Russian media report a shooting accident in Krokus City Hall before a concert.

Reportedly, three camouflaged persons started shooting at people. About 50 people are reported dead, over 50 injured.



A large fire started, and the roof is starting to collapse - Russian media.



22.3.2024 (SITA.sk) -Teroristický útok na koncertnú sieň v Moskve si podľa ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) vyžiadalOzbrojenci v piatok vtrhli do koncertnej siene Krókus na západnom okraji Moskvy a spustili tam paľbu z automatických zbraní do ľudí. Ruské médiá informovali, že útočníci použili aj výbušniny a v budove spôsobili požiar.Strecha budovy sa podľa nich už prepadá. Ruský vyšetrovací výbor oznámil, že udalosti vyšetruje ako teroristický útok. Videá na sociálnych sieťach ukazujú, ako sa z budovy valia čierne oblaky dymu.Útok sa odohral v čase, keď sa ľudia schádzali na koncert známej ruskej rockovej kapely Piknik v sieni s kapacitou. Médiá informovali, že návštevníkov evakuovali, pričom niektoré uviedli, žeProkuratúra informovala, že ozbrojenci v bojových uniformách vtrhli do siene a začali páliť do návštevníkov. Niekoľko videí ukazuje približne štyroch útočníkov. Ruské médiá tiež informovali o tom, že do oblasti vyslali poriadkovú políciu. V oblasti evakuujú obyvateľov.Úrady v Moskve tiež sprísnili bezpečnosť na letiskách a železničných staniciach. Starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin , ktorý útok označil, za „obrovskú tragédiu“, zrušil všetky masové podujatia naplánované na víkend.Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov oznámil, že smeruje do oblasti a zriadil pracovnú skupinu na riešenie vzniknutých škôd. Ďalšie podrobnosti neuviedol.K útoku, ktorý je najhorší teroristický útok v Rusku za dve desaťročia, sa zatiaľ nikto neprihlásil. Viaceré západné veľvyslanectvá už skôr počas mesiaca varovali občanov pred hrozbou možného útoku.