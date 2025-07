Princovi z Troch orieškov pre Popolušku Pavlovi Trávníčkovi zlyhalo srdce, okamžite ho operovali

8.7.2025 (SITA.sk) - Českého herca Pavla Trávníčka (74) náhle zradilo srdce a musela ho odviezť záchranka. Predstaviteľ legendárnej postavy princa z filmu Tri oriešky pre Popolušku musel okamžite na operačnú sálu. Informuje o tom portál Blesk.Trávníčková manželka Monika (39) bola aj po zákroku strachom celá bez seba a o operácii nechcela hovoriť. Na otázku, či je jej muž v nemocnici a podstúpil kardiologickú operáciu, odpovedala len: „Áno...“ Potom už nemala sily situáciu viac popisovať, napísal portál.Všetko nasvedčuje, že srdcový kolaps bol nečakaný a herec sa musel čo najskôr dostať do rúk špecialistov. „Je to dobré. Rátam s tým, že sa vrátim čo najskôr do práce..." povedal v pondelok pre Blesk Trávníček po zákroku.