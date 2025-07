Strecha hradu Krásnej Hôrky je poškodená, došlo k posunutiu troch hrebenáčov

Neriešené problémy striech

Desaťročný právny spor

8.7.2025 (SITA.sk) - Pondelňajšia búrka poškodila strechu Krásnej Hôrky, došlo k posunutiu troch hrebenáčov. Informuje o tom Slovenské národné múzeum (SNM) . Doplnilo, že nedošlo k navlhnutiu podkrovia, ani neboli zo zeme pozorovateľné viditeľné poškodenia na vzdialenejších častiach striech. Nikomu sa dosiaľ nič nestalo. Generálna riaditeľka SNM Andrea Predajňová nariadila okamžité posúdenie stavu, a tiež prijatie opatrení.„Tento stav je žalostný dôkaz systematického zlyhávania v správe a obnove našich národných kultúrnych pamiatok. Strechy Krásnej Hôrky nie sú ani po desaťročí skolaudované, čo poukazuje na nesprávne manažérske rozhodnutia z minulosti, ktoré teraz zanechávajú nezmazateľné škody. Máme pred sebou poslednú výzvu zachrániť tento symbol slovenskej histórie pred ďalším - nenávratným poškodením," uviedla Predajňová.SNM pripomenulo, že strechy dolného a stredného hradu nie sú skolaudované od roku 2015, a to napriek tomu, že boli opravené. Okrem toho sú krovy, ktoré podopierajú strechu v havarijnom stave.„Posledná projektová dokumentácia, ktorá navrhovala riešenie tohto problému je z roku 2016 a nebola k dnešnému dňu aktualizovaná. Je evidentné, že situácia sa z roka na rok zhoršuje. V súvislosti so včerajšou búrkou, sa generálna riaditeľka SNM pýta, aký scenár čaká hrad Krásnu Hôrku po ďalšej búrke?," uviedlo SNM. Predajňová tiež pripomenula, že neriešené problémy striech dolného a stredného hradu vystihujú nezvládnutie obnovy Krásnej Hôrky.Múzeum uviedlo ako jeden z príkladov manažérskeho a administratívneho zlyhania je aj desaťročný právny spor, medzi ním a statikom projektu striech hradu Krásna Hôrka.„Hoci múzeum tento spor vyhralo, rozhodnutie stále nie je právoplatné, čo prehlbuje problémy," vysvetľuje SNM. Podľa generálnej riaditeľky múzea je hrad dlhé roky mementom.„Kto tvrdí, že jeho obnova je v poriadku, buď nemá presné informácie, alebo zavádza. Najskôr musíme zistiť čo sa stalo, a prečo sa to stalo. Prečo hrad Krásna Hôrka už štrnásty rok od požiaru nie je prístupný pre verejnosť. Aktuálne analyzujeme jeho rekonštrukciu. Chcem ubezpečiť verejnosť, že vyvíjam maximálne úsilie v súčinnosti s Ministerstvom kultúry SR , aby sme hrad Krásnu Hôrku zachránili a zabezpečili jeho efektívnu obnovu." uzavrela Predajňová.