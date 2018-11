Prinesie konferencia Moderné zdravotníctvo recept na akútne problémy?

Foto: DATALAN Foto: DATALAN

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. novembra (OTS) -Partnermi sú globálni lídri IBM, Microsoft, HP, HPE, Aruba, Cisco, Epson, InterSystems a Orange. O účasť prejavili záujem desiatky hostí, zástupcovia nemocníc a zdravotníckych zariadení z celého Slovenska a Českej republiky.približuje Dušan Polóny, business unit leader pre oblasť zdravotníctva zo spoločnosti DATALAN. Hostia konferencie sa preto zoznámia nielen s technologickými „vychytávkami“ ako je napríklad cloudové mobilné riešenie eSanitka, či využitie 3D tlačiarní v medicínskej praxi, ale témou budú aj možnosti jednodňovej chirurgie, nová legislatíva týkajúca sa liekov či zmeny v službách zdravotných poisťovní.Ako spíkri prijali pozvanie na konferenciu Moderné zdravotníctvo aj zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR. Prezradia napríklad aj to, ako sa podarilo naplniť ciele 26 projektov, ktoré MZ SR odštartovalo pred dvoma rokmi. Zástupcovia Národného centra zdravotníckych informácií zase ukážu stav ezdravia, ktoré má za sebou 11 mesiacov ostrej prevádzky a tiež jeho plány do budúcnosti.Konferencia je pre hostí zaujímavá nielen vďaka témam, ale aj možnosti zapojiť sa do otvorených diskusií. Tie sa budú tento rok venovať skutočne akútnym témam: okrem ezdravia je to spolupráca zdravotných poisťovní a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a tiež DRG, alias lepšia kontrola kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.Nové možnosti, nástroje, výsledky aj vízie spolu predstaví viac než 30 odborných spíkrov a diskutérov, nielen zo Slovenska ale aj Čiech.dodáva Dušan Polóny.Pre registráciu a viac informácií kliknite na: www.modernezdravotnictvo.sk