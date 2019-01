Prioritami SR je aj nárast výšky viacročného finančného rámca EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. januára (TASR) – Medzi hlavné priority Slovenska vo viacročnom finančnom rámci (VFR) Európskej únie (EÚ) po roku 2020 patrí okrem iného aj nárast celkovej výšky tohto rámca, zachovanie silnej pozície politiky súdržnosti či dostatočných a primeraných zdrojov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku. Konštatuje to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v Rámcovej pozícii SR k viacročnému finančnému rámcu EÚ po roku 2020, ktorou by sa mal na stredajšom (30. 1.) rokovaní zaoberať vládny kabinet.podotýka sa v materiáli. Jednou z priorít pre Slovensko je podľa tohto materiálu aj nárast celkovej výšky VFR 2021 – 2027. Všetky členské štáty Únie by mali podľa rezortu diplomacie prispievať do rozpočtu EÚ viac ako v súčasnosti.Pozícia SR má zahŕňať aj požiadavku na zachovanie súčasných podmienok spolufinancovania pre všetky kategórie regiónov a dosiahnutie lepšej rovnováhy pri zadefinovaní všeobecných finančných podmienok. Prioritou Slovenska má byť tiež výrazné zjednodušenie pravidiel pre realizáciu projektov spolufinancovaných z rozpočtu EÚ a zosúladenie horizontálnych pravidiel naprieč fondmi a nástrojmi. Dôležitou je pre SR podľa materiálu aj zachovanie silnej pozície politiky súdržnosti a udržanie jej percentuálneho pomeru na čo najvyššej úrovni na celkovom rozpočte EÚ vo VFR po roku 2020.Tiež by mali byť zachované dostatočné a primerané zdroje pre Spoločnú poľnohospodársku politiku a významným bodom je aj urýchlenie konvergencie priamych platieb.uvádza sa v materiáli.MZVaEZ reaguje aj na situáciu okolo brexitu, ktorá podľa rezortu dáva výnimočnú príležitosť na to, aby sa EÚ zbavila všetkých rabatov a výnimiek v prospech niekoľkých členských štátov. Kondicionality a kritériá, ktoré podmieňujú využívanie zdrojov z jednotlivých politík a nástrojov EÚ, musia byť zároveň podľa materiálu proporčné, relevantné a v súlade s právnym rámcom EÚ.